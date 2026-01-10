El PP tacha de "corrupción política" el nuevo sistema de financiación y acusa a Zapatero de "forrarse" gracias a Maduro

El secretario general del PP, Miguel Tellado, este sábado en la Interparlamentaria que su partido celebra en La Coruña. Tarek

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este sábado de "corrupción política" el nuevo sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con ERC y ha acusado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de "forrarse" gracias a sus lazos con el régimen chavista de Venezuela.

Durante la Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en La Coruña, Tellado ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo presentará un nuevo modelo de financiación "justo y solidario", durante su primer año en la Moncloa.

Porque el anunciado el pasado jueves por el líder de ERC, Oriol Junqueras, es una "infamia", ha dicho Tellado, ya que consiste en "comprar el apoyo del separatismo con el dinero de los españoles" para que Pedro Sánchez pueda continuar unos meses más en la Moncloa.

"Ya esté bien de que el rumbo de España lo decidan los Junqueras, los Otegis y un puñado de corruptos", ha indicado al respecto el dirigente popular.

También se ha pronunciado al respecto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha advertido este sábado desde Zaragoza: "No estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo".

Durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 8 de febrero, Azcón ha afirmado que el PP trabajará para que "el PSOE tenga lo que merece la traición de vender Aragón para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

Aunque por el momento parece improbable que salga adelante en el Congreso el nuevo modelo pactado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

Ya han adelantado su voto en contra varios socios del "pacto de investidura", como Compromís, la Chunta Aragonesista y Coalición Canaria (CC).

También ha mostrado su rechazo Podemos en Andalucía, aunque el partido de Ione Belarra aún no se ha pronunciado a nivel nacional.

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha expresado este sábado el "rechazo unánime" de su formación a este modelo, pues el archipiélago perdería 400 millones de euros que le corresponderían, ha dicho.

De los 20.975 millones de euros adicionales anunciados por el Ministerio de Hacienda, ha explicado Toledo, "al archipiélago se le asignan sólo 611 millones, cuando por población le corresponderían más de 950 millones".

En cambio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (que fue apartado inicialmente del acuerdo), ha presumido este sábado de que el nuevo modelo es el "mejor" de la historia de Cataluña.

Durante su intervención ante el Consell Nacional del PSC, Illa ha sostenido que "Cataluña tiene derecho a liderar" la propuesta. Y ha argumentado que se trata de un "modelo de convivencia", pues permitirá mejorar los servicios públicos, en el que todos salen ganando.

Aunque no en la misma proporción. Según las cifras dadas a conocer por la vicepresidenta María Jesús Montero, Cataluña recibirá 4.686 millones de euros adicionales al año. A Madrid sólo le corresponderá la mitad de esta cifra, con una población ligeramente inferior.

Además, Montero confirmó el viernes que el "principio de ordinalidad" sólo se aplicará a Cataluña, porque está recogido en su Estatuto de Autonomía.

Este principio implica que Cataluña no puede descender posiciones en el ránking de comunidades autónomas, tras realizar su aportación (que por tanto se verá recortada) al fondo de solidaridad.

El PSOE y sus socios han comenzado a movilizarse para reconstruir la mayoría necesaria que le permita sacar adelante esta propuesta en las Cortes.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha pedido este sábado a Junts que deje de lado sus reparos y apoye el modelo de financiación: lo importante, ha dicho, es "trabajar conjuntamente para que los intereses de las mayorías trabajadoras catalanas se vean garantizadas".

Lara Hernández ha propuesto condicionar los 21.000 millones de euros adicionales anunciados por Hacienda para que se conviertan en una "inyección directa" en los servicios públicos, como la educación, la sanidad y la reducción de las listas de espera.

Por otro lado, en la Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en La Coruña, Miguel Tellado ha insistido en que los populares exigirán a José Luis Rodríguez Zapatero que explique sus vínculos con el régimen chavista, durante su comparecencia ante la comisión del caso Koldo del Senado.

"Zapatero pasó de la Alianza de Civilizaciones a la alianza con dictadores para forrarse", ha indicado el secretario general del PP.

Zapatero pasó de la Alianza de Civilizaciones a aliarse con dictadores.



"Con él empezó todo", ha añadido, "desenterró el odio en España e hizo bandera política del revanchismo entre españoles", con la Ley de Memoria Histórica.

"Empezó definiendo a Otegi como hombre de paz, y acabó enorgulleciéndose de su amistad con Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro", ha agregado.

Durante su comparecencia en el Senado, ha dicho el número dos del PP, Zapatero tendrá que explicar "toda la corrupción que rodea a este Gobierno, sus relaciones con la dictadura chavista y cuánto dinero le ha reportado su amistad con el régimen de Maduro".

Miguel Tellado ha garantizado que el PP seguirá al lado del pueblo venezolano hasta que se derribe definitivamente el régimen chavista: "El 3 de enero cayó el dictador", ha dicho sobre la detención de Nicolás Maduro, "ahora tiene que caer la dictadura".

A su juicio, durante los últimos años la actitud del Gobierno y del PSOE ante la dictadura de Venezuela ha consistido en "mirar a otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar a nuestro país".

"Y ahora pretenden hacernos creer que los presos políticos son liberados gracias a Zapatero, ¡vaya desfachatez!", ha apostillado.