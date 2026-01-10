Podemos, Bildu, Sumar y ERC se suman a la marcha a favor de los presos de ETA que reúne a 30.000 personas en Bilbao

La cabecera de la manifestación a favor de los presos de ETA que ha recorrido este sábado las calles de Bilbao. Efe

Dirigentes de Podemos, Junts, ERC, BNG, Catalunya en Comú, Més per Mallorca (integrados en Sumar) y la CUP se han sumado este sábado, junto a Bildu, a la manifestación a favor de los "derechos" de los presos de ETA que ha reunido a cerca de 30.000 personas en las calles de Bilbao.

La marcha ha contado, por tanto, con el apoyo de casi todos los partidos que forman el "bloque de investidura" del presidente Pedro Sánchez.

Ha estado encabezada por una pancarta portada por Rosa Rodero (viuda del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993), el cantante de Doctor Deseo y activistas palestinos y saharauis.

La manifestación ha contado también con la presencia del coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, y de Xabier Iraola, propuesto por el Consejo Nacional de Sortu para ocupar la secretaría general de esta formación, informa Efe.

Durante la marcha se han escuchado gritos de "Euskal presoak, etxera" ("los presos vascos, a casa").

Durante el recorrido, el representante de la plataforma Sare Joseba Azkarraga ha denunciado que en estos momentos "hay 120 presos y presas todavía" en las cárceles del País Vasco y Navarra, de los que "40 llevan más de 20 años privados de libertad".

"Muchas de esas personas hoy podían estar en libertad, en libertad condicional o en régimen abierto cumpliendo la condena, si no estuvieran bajo la aplicación de medidas de carácter excepcional", ha denunciado.

Azkarraga ha recordado que este año se van a cumplir "15 años desde que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad" y ha lamentado que "15 años después se siguen vulnerando los derechos de los presos y presas vascas".

En cumplimiento de sus pactos con Bildu, el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado durante los últimos años a la totalidad de los presos de ETA, 135, a prisiones del País Vasco y Navarra, como ha informado EL ESPAÑOL.

Y dos de cada tres ya cumplen condena en sus casas, están en libertad condicional o sólo duermen en prisión, gracias a los beneficios otorgados por el Gobierno vasco, que desde 2021 ejerce las competencias en materia penitenciaria.

El terrorista de ETA Iban Apaolaza Sancho fue hallado muerto el pasado lunes en Peñas de Aia (Gipuzkoa), tras sufrir un accidente cuando practicaba senderismo.

Disfrutaba del tercer grado penitenciario, a pesar de que la Audiencia Nacional le condenó en 2015 a 123 años de prisión por su participación en el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco el 21 de enero de 2000.

Fue el primer atentado cometido por la banda terrorista, tras la ruptura de la tregua de 1998.