El PP llevará a Paco Salazar a la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: "Era el quinto pasajero del Peugeot"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, este sábado en la Interparlamentaria que su partido celebra en La Coruña. Tarek

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este sábado que su partido citará a declarar ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a Paco Salazar, exasesor de la Moncloa que afronta varias denuncias por presunto acoso sexual.

"Salazar era el quinto pasajero del Peugeot", ha dicho Tellado, "tendrá que explicar cuál fue su papel en la trama de organización criminal [del PSOE], cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales".

El presidente Pedro Sánchez tuvo que renunciar, el pasado mes de julio, a nombrar a Paco Salazar adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, después de que salieran a la luz varias denuncias de mujeres por presunto acoso sexual, tanto en el partido como en la Moncloa.

Durante la interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en La Coruña, Tellado también ha cargado duramente contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por sus vínculos con el régimen chavista.

"Zapatero pasó de la Alianza de Civilizaciones a la alianza con dictadores para forrarse", ha indicado el dirigente popular. El PP también tiene intención de llevar a Zapatero a la comisión del caso Koldo en el Senado.

Durante su comparecencia, ha dicho Tellado, el expresidente socialista tendrá que explicar "toda la corrupción que rodea a este Gobierno, sus relaciones con la dictadura chavista y cuánto dinero le ha reportado su amistad con el régimen de Maduro".

"Con él empezó todo", ha añadido, "desenterró el odio en España e hizo bandera política del revanchismo entre españoles" con la Ley de Memoria Histórica.

"Empezó definiendo a Otegi como hombre de paz, y acabó enorgulleciéndose de su amistad con Delcy Rodríguez, número dos de Maduro", ha agregado.

Miguel Tellado ha garantizado que el PP seguirá al lado del pueblo venezolano hasta que se derribe definitivamente el régimen chavista: "El 3 de enero cayó el dictador", ha dicho sobre la detención de Nicolás Maduro, "ahora tiene que caer la dictadura".

A su juicio, durante los últimos años la actitud del Gobierno y del PSOE ante la dictadura de Venezuela ha consistido en "mirar a otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar a nuestro país".

"Y ahora pretenden hacernos creer que los presos políticos son liberados gracias a Zapatero, ¡vaya desfachatez!", ha apostillado.

