El 74% de las mujeres cree que Sánchez ha sido permisivo frente a las denuncias de acoso sexual contra líderes del PSOE

El 52,2% de los encuestados cree que el fiscal general actuó como correa de transmisión del Gobierno en el caso Ayuso, percepción que varía según la afinidad política.

Solo el 27,7% de los españoles ve a Sánchez firme contra la corrupción, mientras que el 68,7% opina lo contrario.

Una mayoría de la población, especialmente jóvenes, considera que Sánchez gestionó mal los casos de acoso y corrupción en su entorno más cercano.

El 74% de las mujeres cree que Pedro Sánchez y el PSOE han sido permisivos y poco contundentes ante las denuncias de acoso sexual en el partido.

El voto femenino ha sido una de las claves del sólido suelo electoral del PSOE de Pedro Sánchez, incluso en medio de la tormenta de los escándalos de corrupción que lo cercan.

Sin embargo, ese apoyo de las mujeres se ha diluido a raíz, sobre todo, de los casos de presunto acoso sexual vinculados a dirigentes socialistas que han salido a la luz en los últimos meses.

El malestar femenino quedó patente tras el estallido del caso Salazar, por el que el excargo de confianza de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar, fue señalado y denunciado por varias mujeres por presunto acoso sexual.

Salazar no renunció a su militancia del partido hasta pasados cinco meses desde dichas acusaciones.

La encuesta elaborada por SocioMérica para EL ESPAÑOL muestra ahora las grietas abiertas entre el electorado femenino y el PSOE como consecuencia de la gestión y la respuesta de Sánchez a las denuncias de acoso sexual y a los escándalos de corrupción en su entorno más próximo.

Las mujeres también se muestran particularmente críticas con las palabras de Sánchez respecto a que no conocía lo que hacían quienes fueron su mano derecha, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

De hecho, en comparación con el electorado masculino, valoran de forma más contundente la actuación del presidente del Gobierno.

En concreto, el sondeo revela que el 74,4% de las mujeres piensa que ni Sánchez ni el PSOE actuaron con "contundencia y transparencia" ante las denuncias por machismo en el caso Salazar, en contra de lo que defiende el propio partido.

Pero la crítica es mayoritaria en toda la población (72,4%) y, sobre todo, entre los jóvenes de entre 17 y 35 años: casi un 80% considera que se reaccionó mal.

De igual modo, gran parte de la población mantiene una visión crítica sobre la actuación del presidente del Gobierno respecto a la corrupción y la respuesta del Ejecutivo a los escándalos que afectan al PSOE.

Según el sondeo, sólo el 27,7% de los españoles considera que Sánchez ha sido contundente contra la corrupción, frente a un 68,7% que opina lo contrario.

La percepción negativa es transversal a casi todos los segmentos de edad y género, aunque se intensifica entre los votantes de la oposición.

Entre los electores del PP, el rechazo a la actuación del presidente alcanza el 95,5%, y se eleva hasta el 98,1% entre los votantes de Vox. Incluso entre quienes se abstuvieron en las últimas elecciones, más del 91% cree que Sánchez no ha sido firme frente a la corrupción.

La desconfianza se extiende también al relato del presidente sobre su desconocimiento de los comportamientos de personas de su entorno más cercano.

Preguntados por si creen a Sánchez cuando afirma que no conocía personalmente las conductas de sus hombres de confianza como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Paco Salazar, solo un 25,8% responde afirmativamente, frente a un 68,1% que no le cree.

Sin embargo, los votantes del PSOE respaldan a Sánchez en este asunto: cerca de un 60% afirma creer al presidente.

Eso sí, alrededor de seis de cada diez mujeres no aceptan plenamente la explicación de Sánchez, un porcentaje significativo tratándose de un colectivo clave para el electorado progresista.

En paralelo, uno de los datos más contundentes del estudio es el relativo a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que supuso su inhabilitación.

El 50,3% de los españoles se muestra de acuerdo con la condena, frente a un 43,7% que la rechaza.

El apoyo a la decisión judicial es mayor entre los hombres (53,3%) que entre las mujeres (48,2%) y se mantiene estable en los distintos tramos de edad.

De nuevo, el contraste entre electorados es especialmente revelador. Solo un 15,4% de los votantes socialistas respalda el fallo judicial, frente a un abrumador 92% entre los votantes del PP.

Entre los votantes de Sumar, el rechazo es mayoritario, con casi un 80% en contra de la decisión del Supremo, lo que evidencia la incomodidad del bloque progresista ante el fallo judicial.

Respecto al papel del fiscal general en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso y la filtración de información sensible, un 52,2% cree que Álvaro García Ortiz actuó como una "correa de transmisión del Gobierno", mientras que sólo un 37,6% considera que actuó de forma autónoma.

Entre los votantes del PSOE, la interpretación cambia radicalmente: el 72% cree que el fiscal actuó de manera independiente. Entre los votantes del PP y Vox, más del 80% está convencido de que actuó siguiendo directrices del Ejecutivo.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.