La rebelión de Page prende en varias federaciones del PSOE, que esperan al desenlace de la cita de Montero con las CCAA

El nerviosismo crece en el PSOE ante el posible impacto electoral de la reforma, afectando a varias federaciones donde los ministros también son líderes regionales del partido.

Asturias advierte que la ordinalidad es una línea roja y exige que la reforma sea fruto de un acuerdo entre todas las comunidades, no de una negociación bilateral.

La propuesta de 'ordinalidad', que beneficiaría a Cataluña, genera tensiones dentro del PSOE, especialmente en federaciones como Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía y Extremadura.

Emiliano García-Page critica con dureza la propuesta de reforma de financiación autonómica de María Jesús Montero, calificándola como un ataque a la igualdad entre españoles.

Es habitual que Emiliano García‑Page eleve la voz cada vez que ve algo que no le gusta en el PSOE, aunque este viernes, tras conocer la propuesta de María Jesús Montero para reformar la financiación autonómica, sus críticas resonaron con más intensidad que nunca, hasta el punto de llegar a plantear la convocatoria de elecciones.

"Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles que yo sólo habría esperado de la derecha más reaccionaria", afirmó el presidente de Castilla-La Mancha.

Lo que más indignó al único barón socialista con mayoría absoluta era escuchar a la ministra de Hacienda dar la razón al líder de ERC, Oriol Junqueras: "Dijo lo correcto. Para la comunidad de Cataluña está contemplada la ordinalidad: lo que aporta es lo que recibe".

De ahí que Page advirtiera de que hará todo lo posible para que no salga adelante esta propuesta, que el Gobierno llevará el próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que el Ministerio de Hacienda se reúne con las comunidades autónomas de régimen común.

En la actualidad, hay once comunidades en manos del PP y otras tres de régimen común gobernadas por el PSOE (Cataluña, Castilla‑La Mancha y Asturias), ya que la otra autonomía que controla, Navarra, es de régimen foral.

Desde Asturias, su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ya ha advertido de que la ordinalidad supone "una línea roja" y ha reclamado que la reforma no sea "el resultado de una negociación bilateral", sino "fruto de un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas".

Fuentes socialistas creen que es en ese momento cuando la propuesta puede decaer. De momento, fuentes de Hacienda deslizan que sólo se va a presentar y debatir.

Si se sometiese a votación, se necesitan dos tercios de los votos, una mayoría muy difícil de alcanzar. Ahora bien, en una segunda votación sí podría salir adelante, ya que sólo se exige la mayoría absoluta.

Según el reglamento de este foro, la ministra de Hacienda y de Administraciones Públicas dispone, en conjunto, del mismo número de votos que las comunidades autónomas, el 50%, así que la propuesta podría aprobarse con el único respaldo del Gobierno y de Cataluña.

En el Ejecutivo ponen el foco en otra votación, la que se someterá en la Cámara Baja. "Es una Ley orgánica y quien vota es el Congreso", afirman fuentes de Hacienda.

Una visión que no comparten algunas federaciones socialistas.

"La pelota está en el CPFF ahora, no en el Congreso", deslizan desde el PSOE de Castilla-La Mancha, donde no quieren anticipar escenarios futuros, como, por ejemplo, qué harían si el Gobierno decidiera remitir este acuerdo al Parlamento en forma de norma.

Existe otra opción para impedir que prospere en el CPFF, ya utilizada por consejeros del PP en el pasado: impedir la constitución del Consejo al no alcanzarse el quórum mínimo de, al menos, la mitad de sus miembros.

A puertas de varias elecciones

El nerviosismo cunde en el partido ante una propuesta que no es del agrado de muchos territorios y que condiciona a varias federaciones (Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía), donde los ministros son, a la vez, secretarios generales del PSOE.

Especialmente en Andalucía, una de las comunidades más afectadas si se aplica la ordinalidad, donde la ministra de Hacienda es también la cabeza de cartel del PSOE en las próximas autonómicas.

Otra de las más perjudicadas, Extremadura, está dirigida por una gestora nombrada por Sánchez hace unas semanas tras el descalabro electoral que llevó a la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

Queda por ver si todo esto tendrá reflejo en las próximas citas con las urnas. Los primeros en votar serán los aragoneses, el próximo 8 de febrero.

La exministra Pilar Alegría mantiene el silencio sobre la propuesta y se limita a prometer que defenderá los intereses de su comunidad, pero sin aclarar qué le parece la ordinalidad.

En el PSOE de Castilla y León, su candidato, Carlos Martínez, pide que se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento, aunque tampoco quiere pronunciarse sobre el acuerdo cerrado de forma bilateral con Junqueras.