Pedro Sánchez acuerda con el inhabilitado Oriol Junqueras el reparto del dinero fruto de la presión fiscal a los españoles

El Partido Popular ha anunciado que revertirá el modelo si llega al Gobierno, alegando que privilegia a una región frente al resto y carece de mandato democrático previo.

El acuerdo beneficia especialmente a Cataluña y ha sido rechazado por PP, Vox, UPN, Compromís, la Chunta Aragonesista y Junts, entre otros.

El pacto ha generado críticas de distintos presidentes autonómicos y partidos, quienes denuncian que rompe la igualdad entre territorios y el principio constitucional de solidaridad.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han acordado un nuevo modelo de financiación autonómica que otorga 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña.

Pedro Sánchez cerró este jueves en Moncloa un acuerdo para la financiación de todas las Comunidades Autónomas con Oriol Junqueras. El pacto "entrega 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña" del dinero de la caja común de los españoles, fruto de la mayor presión acumulada desde la llegada del PSOE a la Moncloa, en 2018.

El anuncio corrió a cargo del líder de Esquerra, un político inhabilitado hasta 2031 para ejercer cargo público por malversación en el procés independentista de Cataluña. Junqueras, como el resto de líderes separatistas fue indultado en 2021.

En su caso, el perdón gubernamental, porque sólo se le borró la pena de cárcel. Y después, no pudo beneficiarse de la Ley de Amnistía que también pactó a cambio de sus votos, precisamente por la negativa del Tribunal Supremo a incluir su delito de malversación en esa norma de impunidad legal.

Este viernes, María Jesús Montero presentará este nuevo modelo de financiación, asumiéndolo como propio a pesar de que le perjudica en su carrera electoral en Andalucía.

¿Por qué? Porque el dinero lo repartirá ella, como ministra de Hacienda, responsable del reparto y de las 100 subidas de impuestos y cotizaciones que ha acumulado en el cargo, alcanzadas el reciente 1 de enero.

Montero tratará de explicar que las condiciones de la ERC, incluida la ordinalidad, no perjudican al resto de regiones.

Pero los presidentes de Andalucía y Aragón, Juanma Moreno y Jorge Azcón, expresaron en declaraciones a EL ESPAÑOL lo "inaceptable" de que el Gobierno haya pactado con un partido separatista, "que ni siquiera gobierna su región", el reparto del dinero "destinado a servicios públicos y sociales de todos los españoles" sin contar con el resto de autonomías.

Azcón advierte que la ordinalidad pactada "entre dos partidos de izquierdas" supone "la demolición del principio constitucional de solidaridad".

Moreno y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, denunciaron que el acuerdo con ERC "rompe la igualdad entre territorios" e invierte "toda lógica de corresponsabilidad".

El acuerdo representa una cesión a los planteamientos separatistas donde "quien más tiene recibe más", destacaban ambos, "aniquilando la tradición redistributiva" que vertebra el modelo español desde 1978.

Nace muerto

Esta "financiación singular" ya ni siquiera se llama así. Fuentes de Esquerra aseguran que "no podemos hacerlo si no queremos que suene a privilegio... y no queremos porque tienen que votarlo otros partidos en el Congreso".

Pero lo cierto es que el modelo nace muerto, ya que tiene mayoría absoluta de 'noes' en las Cortes.

PP, Vox y UPN se oponen sin matices. Pero el rechazo va más allá porque alcanza también a los nacionalistas valencianos de Compromís y a la Chunta Aragonesista (Sumar), que exigen la extensión de beneficios similares a sus territorios.

Y aun así, la oposición más contundente viene de Junts, que rechaza de plano el acuerdo porque "no constituye un verdadero concierto a la vasca".

Como el día anterior había advertido la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, este jueves era Josep Rius, en nombre de la dirección del partido, quien criticó que el acuerdo deja intacta la autoridad presupuestaria de Madrid.

"La capital seguirá teniendo la llave de la caja", aseguró. Para la formación de Carles Puigdemont, la reforma que Sánchez ofrece a Cataluña es un "café para todos con poco más café", una expresión que sintetiza su desprecio.

Feijóo le dará la vuelta

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda y Vivienda del Partido Popular, explicó el alcance del rechazo del PP.

Comenzó subrayando la "sorpresa" de asistir a una reunión del presidente del Gobierno con un partido que "no cree en España". Según el vicesecretario de Hacienda del PP, lo apropiado sería negociar el sistema de financiación "con el conjunto de las Comunidades Autónomas".

Pero lo más grave, según Bravo, es que "dos formaciones que se declaran de izquierdas hayan establecido que quien más tiene va a recibir más".

Eso quebrantaría toda la lógica del sistema español, que se asienta en la solidaridad, un principio constitucional que Sánchez "acaba de romper públicamente con Junqueras".

Finalmente, Bravo tachó el acuerdo de "caso claro de corrupción política" porque utiliza el dinero de todos los españoles para "comprar votos".

El Gobierno planteará este viernes una transformación radical del sistema de financiación autonómica sin mandato democrático previo, porque en el programa del PSOE no aparecía "privilegiar a una región frente a otras".

Fuentes de la dirección del PP advirtieron de que, en el "muy improbable caso" de que esta ley se redacte, se debata y se apruebe en las Cortes, "Feijóo la revertirá" al llegar al Gobierno, basándose en el modelo alternativo, ya presentado y firmado por todos sus presidentes autonómicos el 6 de septiembre de 2024.

El día en que el líder del PP llegue a Moncloa, insisten en Génova, "trabajará para que, en el plazo de un año, haya un nuevo sistema de financiación autonómica" que reemplace completamente el pacto Sánchez-Junqueras.