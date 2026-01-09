Edmundo a Sánchez: "Liberar extranjeros no alivia al resto de presos políticos, que los saquen y admitan el resultado electoral"

Recalcó que la condición fundamental para una apertura democrática en Venezuela es el reconocimiento explícito de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.

González Urrutia destacó que siguen encarcelados cientos de opositores en la prisión del Helicoide y criticó los gestos selectivos de liberación como insuficientes.

El presidente electo venezolano advirtió que liberar presos extranjeros no resuelve la situación de los presos políticos venezolanos ni sustituye el reconocimiento de los resultados electorales.

Edmundo González Urrutia pidió a Pedro Sánchez que España fije límites claros en su relación con el régimen chavista de Venezuela.

Edmundo González Urrutia ha hablado este viernes por teléfono con Pedro Sánchez. El ganador de las elecciones presidenciales de hace año y medio en Venezuela le ha dejado claro al presidente del Gobierno, en una llamada de 17 minutos, que la diplomacia española debe tener líneas rojas en su aproximación al régimen chavista que pervive en su país.

Cualquier gesto parcial de apertura política "será insuficiente" si no viene acompañado del "reconocimiento explícito de los resultados electorales" del 28 de julio de 2024. Advierte que los "gestos parciales de liberación", como la liberación de presos extranjeros, "no sustituyen la restitución plena de derechos y el cese de la represión".

Ante una foto de su yerno, Rafael Tudares, "secuestrado por el régimen" de Nicolás Maduro y todavía en paradero desconocido bajo el mando de Delcy Rodríguez, el presidente electo compartió su experiencia directa sobre los anuncios de liberaciones de detenidos.

Según fuentes del entorno de la oposición democrática venezolana, González Urrutia advirtió a Sánchez que los comunicados del chavismo sobre otras excarcelaciones "carecen de confirmación oficial verificable". Y que estos anuncios "han sido reiteradamente utilizados en el pasado" sin resultados concretos comprobables.

La liberación parcial de ciudadanos extranjeros, "aunque positiva", mantuvo, "no resuelve la situación de los presos políticos todavía encarcelados".

González Urrutia fue contundente en este punto durante su diálogo con el presidente español. Señaló que mientras en la prisión del Helicoide "permanecen cientos de prisioneros políticos", los gestos selectivos de libertad "carecen de legitimidad política".

González expresó a Sánchez que Venezuela atraviesa un momento "particularmente delicado" desde el punto de vista institucional. El reconocimiento del mandato electoral se convierte así en la "condición fundamental" para cualquier apertura democrática creíble.

"Sin esta base", afirmó, "cualquier transición será cosmetismo político sin valor real".

