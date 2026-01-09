Delcy agradece a Sánchez "la valiente postura" de España al condenar la "agresión" de EEUU contra Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez agradece a Pedro Sánchez la postura de España al condenar la "agresión" de Estados Unidos contra Venezuela y alentar el diálogo nacional. Rodríguez destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral con España en áreas como energía, educación y cultura, basada en confianza y respeto mutuo. Durante la conversación telefónica, Delcy Rodríguez informó a Sánchez sobre ataques armados en Venezuela y denunció violaciones al Derecho Internacional. Pedro Sánchez también dialogó con el líder opositor Edmundo González, quien pidió la liberación plena de presos políticos y el fin de la persecución política.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expresado su reconocimiento por la “valiente postura” del Ejecutivo español al condenar la agresión contra Venezuela y alentar un proceso de diálogo y entendimiento nacional, durante su conversación telefónica con Pedro Sánchez.

Rodríguez mantuvo dialogó con el presidente del Gobierno de España,valorando el gesto del Gobierno español como una muestra de respeto hacia la soberanía venezolana y subrayó el interés de su administración en fortalecer una "agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos".

En un comunicado, explicó que habia hablado también con el Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y con el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro en el contexto de la grave "agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela".

España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones.



Así se lo he trasladado a @delcyrodriguezv y @EdmundoGU.



América Latina sabe… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 9, 2026

Según informaron fuentes diplomáticas, durante la conversación Rodríguez agradeció “la disposición del presidente Sánchez a contribuir con una transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos”. La mandataria afirmó que el acompañamiento de España puede resultar un factor clave para abrir espacios de encuentro entre los distintos sectores políticos y sociales del país. En ese sentido, remarcó que Caracas desea mantener una relación de cooperación basada en la confianza mutua, el respeto y la cooperación en áreas estratégicas como la energía, la educación y la cultura.

La presidenta encargada de Venezuela ha aseverado de que en las conversaciones telefónicas mencionadas informó "detalladamente" sobre los ataques armados contra su territorio, "que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al Derecho Internacional, incluida la violación de la inmunidad personal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores".

La conversación de Sánchez se enmarca en la ronda de contactos que Pedro Sánchez ha mantenido en los últimos días con los principales dirigentes venezolanos. Este viernes también habló durante 17 minutos con el líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien reiteró el apoyo de España a una salida democrática y pacífica a la crisis.

En mensajes publicados en la red X, Sánchez señaló que España desea “acompañar a Venezuela en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones”, recordando que América Latina “sabe que cuenta con el apoyo de España”. También destacó que esta postura ha sido reiterada a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

Desde la oposición, González enfatizó ante el jefe del Ejecutivo español la necesidad de que la liberación de los presos políticos sea plena, verificable y no selectiva, al tiempo que pidió el fin de la persecución política y el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio. Aunque con visiones distintas, tanto el Gobierno como la oposición coincidieron con Sánchez en la urgencia de construir un proceso que evite un mayor deterioro institucional y social.