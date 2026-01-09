Codo con codo en los toros: el nuevo hombre fuerte de Chivite en Navarra era parte del núcleo duro del imputado Cerdán

La designación de Remírez se produce tras la salida del vicepresidente Félix Taberna y la portavoz Amparo López, en un momento de fuerte desgaste para el liderazgo de Chivite.

Remírez formó parte del círculo de confianza de Santos Cerdán, actualmente imputado, y su vínculo se refleja en actos públicos compartidos durante años.

Javier Remírez, figura cercana a Chivite y antiguo vicepresidente, asume el control de la comunicación en plena crisis por el caso Cerdán, que afecta al núcleo del PSN.

María Chivite ha remodelado su Gobierno en Navarra y ha nombrado a Javier Remírez como vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad.

María Chivite mueve ficha en el momento más delicado de su mandato. La presidenta de Navarra ha remodelado su Gobierno y ha rescatado a Javier Remírez como vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad.

Remírez no es un rostro nuevo en el Ejecutivo. Ya fue vicepresidente en la anterior legislatura (2019-2023) y forma parte del núcleo más próximo a Chivite desde hace una década.

Entre sus atribuciones, Remírez asume además el control de la comunicación del Ejecutivo, y lo hace en plena tormenta por el caso Cerdán, que tiene su epicentro en la Comunidad Foral.

De hecho, el nombramiento se interpreta en clave defensiva. Así lo describen a EL ESPAÑOL fuentes políticas navarras, que hablan de un cierre de filas interno.

Javier Remírez (Pamplona, 1975), abogado de formación y con pasado sindical en UGT, lleva años en la dirección del PSN.

Chivite se rodea así de su "núcleo duro", sus más fieles, cuando restan algo más de 15 meses de legislatura y su liderazgo atraviesa el momento de mayor desgaste desde que llegó al poder.

Remírez forma parte de ese grupo de máxima confianza que durante años compartió también Santos Cerdán. Y esa cercanía queda reflejada en la foto que encabeza esta información.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Pablo Lasaosa durante los Sanfermines de 2022. Los dos estaban en el burladero de la plaza. Entonces Remírez era vicepresidente y Cerdán secretario de Organización del PSOE.

Remírez invitó a Cerdán a la corrida del 9 de julio y ambos compartieron la tarde codo con codo. En Pamplona es tradición merendar en el ecuador de la faena, durante el descanso entre el tercer y el cuarto toro.

Aquella escena pertenece ya a otro tiempo político. Nada tiene que ver con la actualidad.

La última vez que Remírez y Cerdán coincidieron fue en la comisión Koldo del Senado, con Cerdán ya investigado por el Tribunal Supremo por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, tras haber pasado 142 días en prisión preventiva.

Entonces no hubo saludo. Como si no se conocieran de nada. Cerdán ya era un apestado. "Mejor solo que mal acompañado", llegó a decir el exdirigente socialista.

En esa comisión también han comparecido María Chivite o su tío, el consejero Óscar Chivite.

Durante esas sesiones, Remírez siempre se ha mostrado "muy activo y defensor" de los suyos, según relatan fuentes políticas navarras a este periódico.

Esa actitud, a veces incluso golpeando la mesa, le ha valido varias llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez.

"Hombre de partido"

Esas mismas fuentes describen a Remírez como un dirigente con gran capacidad para adaptarse al poder y alinearse con la dirección en cada momento.

Un perfil disciplinado y "hombre de partido", acostumbrado a ejecutar las decisiones que se le encomiendan, incluso cuando no le resultan cómodas.

De hecho, es vox populi en la política navarra que su marcha a Madrid como senador no le sentó bien. Dejó la Vicepresidencia del Gobierno foral para asumir un puesto de menor peso.

Y ahora, cuando más le habría convenido pasar desapercibido, Chivite lo rescata y lo sitúa de nuevo en primera línea, cuando queda un año para las elecciones.

Su regreso tampoco está libre de sombras. En 2020, su mujer, Erika Pérez Soria, se incorporó como trabajadora social a la empresa pública Nasuvinsa, dependiente del Gobierno.

La contratación se realizó a través de un proceso de selección, un episodio que la oposición ha venido recordando en los últimos años por el cargo que entonces ocupaba Remírez.

Nasuvinsa es la empresa pública que adjudicó obras a Servinabar, constructora propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

Además, ya con Remírez al frente del departamento de Presidencia, Servinabar se libró de una penalización en la obra del Archivo General de Navarra.

La obra fue adjudicada en 2018, en tiempos del Gobierno de Uxue Barkos, por un importe inicial de 4,3 millones de euros a una UTE en la que Servinabar aportaba el 25%.

La ejecución acumuló retrasos de hasta 18 meses y sobrecostes que oscilaron entre el 19% y el 29%, lo que elevó el coste final en más de un millón de euros.

Los trabajos se prolongaron durante 18 meses, incumpliendo el plazo fijado. El contrato contemplaba penalizaciones por demora que podían alcanzar el 0,1% diario del presupuesto a sanciones millonarias.

La empresa de Cerdán alegó causas de fuerza mayor como la pandemia del coronavirus. La Administración aceptó parcialmente esa reclamación.

Esa decisión, con el visto bueno de Remírez, permitió a la constructora de Cerdán esquivar sanciones y asumir un sobrecoste importante.

Reajuste 'foral'

La crisis de Gobierno de Chivite se concreta en dos salidas: el vicepresidente Félix Taberna, y la consejera y portavoz, Amparo López. Al primero le sustituye Remírez y a la segunda Inma Jurío, exparlamentaria del PSN.

Lo que ha trascendido en la prensa navarra es que Taberna, hasta ahora su más estrecho consejero político en el seno del Gobierno, se sentía "muy incómodo" con la gestión del estallido del escándalo de Santos Cerdán.

Es un cese pero al mismo tiempo casi un alivio para él.