Trump retira a EEUU de la Alianza de Civilizaciones de Zapatero por considerarla "perjudicial y derrochadora"

José Luis Rodríguez Zapatero junto a su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la Asamblea de la ONU.

El secretario de Estado Marco Rubio ha anunciado esta madrugada la decisión del presidente Donald Trump de retirar a EEUU de la Alianza de Civilizaciones, creada en la ONU por iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, y otras 65 organizaciones internacionales a las que la Casa Blanca considera "derrochadoras, ineficaces, perjudiciales" y "antiamericanas".

La orden ejecutiva dada a conocer esta madrugada indica que se trata de entidades "al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las de EEUU, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación".

"Se acabaron los días en que miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes fluían hacia intereses extranjeros a expensas de nuestro pueblo", agrega la Casa Blanca.

Con el mundo aún conmocionado por la oleada de atentados islamistas, que se habían iniciado el 11S en Nueva York y seguido con la masacre del 11M en Madrid, Zapatero lanzó el 22 de septiembre de 2004 ante la Asamblea de la ONU su idea de promover una "Alianza de Civilizaciones" entre Occidente y el mundo árabe para resolver los conflictos de forma pacífica.

La iniciativa fue respaldada inmediatamente por el primer ministro turco, Recep Erdogan, y apadrinada por el entonces secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan.

Pocos meses después, en julio de 2005, Kofi Annan, anunció la puesta en marcha de este foro, como un organismo propio de la ONU, con el fin de "tender puentes que permitan superar los prejuicios, las percepciones erróneas y la polarización que podrían amenazar la paz mundial".

"Los eventos de los últimos años han dejado clara la falta de entendimiento mutuo entre el mundo islámico y el occidental, y este clima ha sido explotado y exacerbado por los extremistas de todas las sociedades", expuso, al asumir la iniciativa de Zapatero.

