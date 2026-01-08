Guardiola ofrecerá a Vox entrar en la Junta de Extremadura en un pacto que incluya la Mesa de la Asamblea y los Presupuestos

Las claves nuevo Generado con IA María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, inicia la próxima semana negociaciones con Vox para desbloquear la situación política tras las elecciones autonómicas. El acuerdo que busca Guardiola incluye la formación de Gobierno, la Mesa de la Asamblea y los presupuestos autonómicos para 2026 y el resto de la legislatura. Vox, que ha pasado de 5 a 11 escaños en la Asamblea tras obtener casi el 17% de los votos, es clave para asegurar la estabilidad política y la investidura de Guardiola. El PP necesita el apoyo o la abstención de Vox para sacar adelante la investidura y los presupuestos, ya que la mayoría absoluta está en 33 escaños y el PP cuenta con 29.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, iniciará la próxima semana las negociaciones con Vox para tratar de desbloquear la situación política de la comunidad tras la elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Según ha podido conocer Europa Press de fuentes cercanas al equipo negociador con el que acudirá Guardiola al encuentro con el candidato de Vox, Óscar Fernández, para el que aún no hay una fecha definitiva, su objetivo va más allá de su investidura como presidenta de la Junta.

De esta forma, pretende alcanzar un acuerdo más amplio que incluya la conformación de la Mesa de la Asamblea, con el puesto de presidente de la Cámara en juego, la formación del nuevo Gobierno, al que ofrecerá a los de Abascal que formen parte del mismo, así como los presupuestos autonómicos para 2026 y fijar las líneas para los del resto de la legislatura.

En este sentido, desde las filas del Partido Popular asumen que el partido de Abascal hará valer, como vienen advirtiendo, su gran resultado electoral, por el que han pasado de 5 a 11 escaños en la Asamblea, pero mantienen que sus pretensiones deben adecuarse al principio de proporcionalidad.

Cabe recordar que tras los comicios del 21 de diciembre, la candidata del PP obtuvo algo más del 43% de los votos, que le sirvieron para lograr 29 diputados, uno más que en 2023, por lo que no cuenta con los apoyos necesarios en el parlamento extremeño para sacar adelante en solitario ni su investidura -para la que al menos requeriría de la abstención de Vox- ni tampoco leyes, como en este caso los presupuestos, ya que la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños.

Por este motivo los 11 diputados de Vox, tras recibir casi el 17% de los votos emitidos, son su principal baza en estos momentos para alcanzar el objetivo de dotar de estabilidad política, económica y social a la región durante los cuatro próximo años y dejar atrás la situación de "bloqueo" que llevó, según ha mantenido Guardiola durante toda la campaña electoral, a adelantar los comicios.

