Chivite prepara una crisis de Gobierno en Navarra en la que saldrían su vicepresidente primero y su portavoz

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el pleno del Parlamento de Navarra. EUROPA PRESS

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, anunciará cambios al frente de consejerías de la parte socialista de su Ejecutivo, una crisis de Gobierno en plena investigación del 'caso Cerdán' y tras las informaciones que presuntamente la implican en la trama.

En concreto saldrían del Gobierno, al menos, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la portavoz del Ejecutivo y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, según ha adelantado el Diario de Navarra. Los cambios serían comunicados por Chivite este mismo jueves.

De los trece consejeros con los que cuenta el Gobierno navarro, ocho corresponden al PSN-PSOE. Los otros dos socios del Ejecutivo Foral, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, cuentan con cuatro y una consejería respectivamente, que no está previsto que se vean afectadas.

La importancia de Taberna

La salida de Félix Taberna (Marcilla, 1961) sería de especial importancia ya que mantiene una gran cercanía con la presidenta navarra, siendo uno de sus mayores asesores desde la anterior legislatura.

Este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología formó parte, desde los 80 hasta 2010, de la división navarra de Izquierda Unida, formación que posteriormente lideraría. Tras abandonar el partido a principios de la pasada década, combinó el activismo en la plataforma ciudadana ‘No digas que no se puede’ junto con la labor de consultor sociológico para InPactos.

En 2019, Taberna se convirtió en uno de los asesores más sólidos de Chivite.

Este cambio en el seno de su gabinete estaría relacionado con que el vicepresidente se sentía "muy incómodo" en el Ejecutivo desde el estallido del escándalo Cerdán y las informaciones sobre la presunta implicación de Chivite en la trama. Incluso había meditado su dimisión, según fuentes consultadas por el Diario de Navarra.

Sin embargo, el objetivo de estos ceses sería "dar un impulso político a lo que resta de la legislatura" -a la que le queda menos de un año y medio- tras un difícil 2025 en el PSOE, según han apuntado diversas fuentes consultadas por Efe.

Otros ceses

Desde que María Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios. El primero fue el del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, por su nombramiento como secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.

A Cigudosa le sustituyó Patricia Fanlo Mateo quien hace aproximadamente un año fue cesada por Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.

Anteriormente, Chivite tuvo que prescindir del que había sido su hombre de confianza en el PSN, el vicesecretario general y portavoz del partido en el Parlamento, Ramón Alzórriz, cuando este hizo público que su pareja trabajó en Servinabar, empresa investigada en la trama del caso Koldo.

También cesó a Pedro López Vera, director general de Obras Públicas desde 2019 y entonces responsable de avalar la adjudicación de las obras de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar, participada por Santos Cerdán.