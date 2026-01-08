Bendodo acusa a Sánchez de "desesperación" tras reunirse con Junqueras: "Negociando la poca vida política que le queda"

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo (PP) critica la reunión de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, calificándola como un acto de desesperación política. Bendodo cuestiona que Junqueras esté en la Moncloa y acusa a Sánchez de negociar beneficios para Cataluña sin consenso con el resto de comunidades. Acusa al Gobierno de Sánchez de fracasar en política de vivienda, señalando el aumento del precio del alquiler y la okupación. El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar su gestión sobre Venezuela y la corrupción en su entorno.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sido crítico este jueves con la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, durante un acto sobre vivienda celebrado en Málaga.

El malagueño, durante su intervención, ha criticado que "la foto de hoy entre Sánchez y Junqueras es la foto de la desesperación de un presidente del Gobierno negociando la poca vida política que le queda".

"¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos. Tiene que hablar con todos de lo que es de todos, lo que no puede hacer es hablar con uno de lo que es de todos", ha remarcado el vicesecretario de Política Autonómica del PP.

Asimismo, ha señalado que considera que está "de rodillas implorando oxígeno" a Junqueras, un dirigente inhabilitado. Además, también ha sido tajante con el objetivo de este encuentro, el cual sostiene que ha sido para "cambiar su permanencia en Moncloa por la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas".

De igual forma, ha hecho hincapié en que Sánchez "aspira a ser el primer presidente del Gobierno de la historia democrática de nuestro país que gobierna sin presupuestos y dando la espalda al Parlamento" y lo acusa de no cumplir con la Constitución ni con su deber como demócrata.

En este punto, ha remarcado que el PP sí trabaja para solucionar los problemas de los ciudadanos, frente a un sanchismo que “ha tirado la toalla” porque se ha convertido en “el gran problema de los españoles”.

Vivienda en España

Al estar en un acto donde la protagonista era la vivienda, ha incidido en que es "el gran engaño" del Gobierno de Sánchez, ya que "los jóvenes están condenados a compartir piso, el precio medio del alquiler ha subido 400 euros y la oferta de viviendas se ha desplomado".

Además, ha acusado al Gobierno de haber “disparado la okupación, permitiendo un atentado a la propiedad privada”, mientras que el PP "ha aprobado una ley en el Senado para echar a los okupas en 24 horas, que Armengol tiene en un cajón porque sabe que el Gobierno perdería la votación en el Congreso".

Exigen la comparecencia urgente de Sánchez

Por otro lado, Bendodo también ha señalado que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado dos iniciativas para exigir dos comparecencias urgentes de Sánchez sobre, por un lado, "las actuaciones del Gobierno para contribuir a la plena restauración del orden democrático de Venezuela" y, por otro lado, "para que explique la corrupción sistémica que rodea a su Gobierno, a su partido y a su familia".