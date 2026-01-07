El Ministerio de Trabajo vuelve a reunir este miércoles a patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.

Subida que se negocia dentro de la horquilla propuesta por la comisión de expertos y con el objetivo de lograrla con acuerdo social.

La comisión de expertos recomendó una subida del 3,1 % si el SMI continuaba sin tributar y del 4,7 % con el IRPF, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.