-
El bloque de investidura no logra desencallar la reforma de la 'ley mordaza' 15 meses después de anunciar un pacto
"Sería un fracaso acabar la legislatura sin reformar la ley mordaza", asegura un portavoz de uno de los grupos parlamentarios que forma parte del bloque que invistió a Pedro Sánchez.
La iniciativa responde a la gestión de diputados de la izquierda, como Enrique Santiago (Sumar), que en los últimos meses han intentado convencer al resto de grupos sobre la posibilidad de recuperar el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, que está bloqueado en el Congreso.
Entienden que el desarrollo de la legislatura exige que se actualicen y agilicen iniciativas de carácter progresista.
-
Trabajo vuelve a reunir a sindicatos y patronal para acordar la subida del SMI para 2026
El Ministerio de Trabajo vuelve a reunir este miércoles a patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.
Subida que se negocia dentro de la horquilla propuesta por la comisión de expertos y con el objetivo de lograrla con acuerdo social.
La comisión de expertos recomendó una subida del 3,1 % si el SMI continuaba sin tributar y del 4,7 % con el IRPF, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
-
El Gobierno retoma la actividad política con el primer Consejo de Ministros del año
El Gobierno retoma este miércoles la actividad política con el primer Consejo de Ministros del año, centrado en retos nacionales e internacionales.
La crisis en Venezuela y la postura española ante la captura de Nicolás Maduro así como el anuncio de Sánchez sobre un posible envío de tropas españolas a Venezuela sobrevolarán este regreso del Gobierno.
-
Sánchez carga contra Trump pero está dispuesto a enviar tropas a Ucrania para aplicar la paz que pacte con Putin
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado de nuevo este lunes contra Donald Trump por aplicar “la ley del más fuerte” en Venezuela o Groenlandia, aunque al mismo tiempo abre la puerta al envío de tropas españolas a Ucrania para hacer cumplir un eventual acuerdo de paz negociado por Estados Unidos con Vladímir Putin, un pacto que podría obligar a Kiev a ceder territorios a Moscú.
En la cumbre de la 'Coalición de Voluntarios' que apoyan a Ucrania celebrada este martes en París, los 35 países miembros han pactado desplegar en Ucrania una fuerza multinacional de disuasión, compuesta de "varios miles" de soldados. "No son fuerzas destinadas al combate", sino que su función es garantizar el alto el fuego, ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión del encuentro.
La misión estará liderada por Francia y Reino Unido, que han firmado en la capital gala un acuerdo de despliegue con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Aunque la mayoría de los efectivos serán europeos, otros aliados como Canadá, Japón o Australia también podrán contribuir. La fuerza contará como último recurso con el "apoyo" de Estados Unidos, aunque no se ha concretado en qué modalidades.
-
Los españoles contra Maduro y contra Trump: un 57% apoya la captura pero un 64% cree que se violó el derecho internacional
La opinión pública española condena a Nicolás Maduro, pero también cuestiona la actuación de Donald Trump.
Un 56,7% está a favor de la captura del líder chavista por las fuerzas especiales de Estados Unidos, pero un 64,2% cree que en la operación no se respetó el derecho internacional.
Así lo revela la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, elaborada tras la detención de Maduro en una operación relámpago.
El respaldo a la intervención de EEUU es mayoritario y homogéneo por sexo y edad. La brecha aparece, como es lógico en un asunto como este, por bloques ideológicos.
Política