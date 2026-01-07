Los españoles contra Maduro y contra Trump: un 57% apoya la captura pero un 64% cree que se violó el derecho internacional

El 64,2% considera que existen indicios suficientes de implicación de Maduro en el narcotráfico, aunque hay grandes diferencias según la ideología política.

Un 68,2% de los encuestados cree que el objetivo principal de Trump es controlar los recursos petroleros de Venezuela.

El apoyo a la intervención de EE.UU. es mayor entre votantes de PP y Vox, mientras que la izquierda la rechaza mayoritariamente y denuncia la actuación de Trump.

El 56,7% de los españoles apoya la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, pero un 64,2% cree que se violó el derecho internacional en la operación.

Un 56,7% está a favor de la captura del líder chavista por las fuerzas especiales de Estados Unidos, pero un 64,2% cree que en la operación no se respetó el derecho internacional.

Así lo revela la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, elaborada tras la detención de Maduro en una operación relámpago.

El respaldo a la intervención de EEUU es mayoritario y homogéneo por sexo y edad. La brecha aparece, como es lógico en un asunto como este, por bloques ideológicos.

Los votantes del PP (85%) y de Vox (96,5%) apoyan de forma abrumadora la captura del líder chavista. En el otro extremo, el apoyo cae al 20,4% entre los electores del PSOE y se reduce a solo un 11,9% entre los de Podemos y Sumar.

La izquierda es contundente en contra de la actuación de Trump. El rechazo supera con creces el 70% en los electorados del PSOE (77,8%) y de Podemos y Sumar (87,7%).

Esas cifras van en línea con el discurso de Yolanda Díaz, que llegó a calificar la operación de "agresión imperialista".

Desde el mismo día de la operación, el Gobierno español marcó distancias con la actuación de EEUU en Venezuela. Este martes, desde París, Pedro Sánchez acusó a Trump de sentar un "precedente terrible".

Porque, a juicio del presidente del Gobierno, el mandatario republicano tiene como único objetivo "apropiarse" de los recursos de Venezuela, en particular del petróleo.

Esa sospecha es mayoritaria también entre los españoles. El 68,2% cree que la principal motivación de Trump es controlar los recursos petroleros .

Muy por detrás quedan la lucha contra el narcotráfico (14,7%) y la opción de propiciar un cambio democrático (12,8%).

No es de extrañar que la opción altruista sea la menos respaldada. El propio Trump, durante su comparecencia el sábado en Mar-a-Lago (Florida), mencionó la palabra petróleo en más de 25 ocasiones.

En esa rueda de prensa, Trump también descartó públicamente a María Corina Machado para encabezar la transición a la democracia, pese a ser una referencia para los demócratas y Premio Nobel de la Paz.

Eso cayó como un jarro de agua fría en la oposición venezolana y en parte de la comunidad internacional, y ayuda a entender por qué se abre paso la idea de que Trump no prioriza en su estrategia la defensa de los derechos y libertades de los venezolanos.

De hecho, para la prensa estadounidense, el problema de fondo es el Nobel. Trump, según The Washington Post, cree que Machado le arrebató el premio y por eso ahora se niega a respaldarla.

Derecho internacional

El sondeo también mide la percepción acerca de la legitimidad de la actuación de Estados Unidos y su encaje en el derecho internacional.

En este punto, los españoles lo tienen claro. Una mayoría considera que la actuación ordenada por Donald Trump vulneró el derecho internacional. En concreto, un 64,2% cree que no se respetó dicha legalidad, frente a un 23,6% que opina que sí se ajustó a las normas.

La percepción de ilegalidad es transversal, pero especialmente intensa entre los votantes de izquierda: el 92,5% de los electores del PSOE y el 97,6% de los de Podemos o Sumar consideran que la actuación no es conforme a derecho.

Incluso entre los votantes del PP, mayoritariamente favorables a la captura, solo un 39,4% la considera legítima, frente a un 41,3% que la califica como ilegal.

Narcotráfico

Pese a condenar la actuación de Trump, una mayoría de los españoles da por verosímil la acusación penal contra Maduro. El 64,2% cree que existen indicios suficientes que confirman su implicación en el narcotráfico.

No es un dato menor. Esa fue la acusación formal esgrimida por EEUU para justificar la operación: el líder chavista estaba reclamado judicialmente por liderar una presunta red de narcotráfico y crimen organizado, el conocido Cartel de los Soles.

De esta forma, aunque los españoles rechazan mayoritariamente la forma en la que Trump actuó, asumen en buena medida el fondo de la acusación que sustentó la intervención.

De nuevo, las mayores diferencias aparecen por bloques políticos. Entre los votantes conservadores, la convicción es abrumadora: un 87% de los electores del PP y un 96,7% de los de Vox creen que Maduro está implicado en el narcotráfico.

Ficha técnica

Se han realizado 2.016 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.