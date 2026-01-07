Marlaska, Bolaños y Montero, los políticos más vigilados por los ciudadanos a través del Portal de Transparencia

El 21% de las solicitudes de información fueron inadmitidas y cerca del 3% denegadas, lo que ha provocado denuncias de opacidad por parte de la oposición.

Las personas entre 45 y 54 años son quienes más utilizan el Portal de Transparencia, seguidas por el grupo de 55 a 64 años.

Los ministerios de Interior, Presidencia, Hacienda y Transportes concentran más del 40% de las peticiones de información realizadas por los ciudadanos.

El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, registró más de 12.600 solicitudes de información en el Portal de Transparencia, el 13,5% del total.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska concentró más de 12.600 solicitudes, lo que representa el 13,5% del total, seguido de Presidencia (10%), Hacienda (9,2%) y Transportes (8,4%).

Así lo refleja el último boletín estadístico publicado por la Dirección General de Gobernanza Pública, que detalla que estos cuatro ministerios concentran algo más de dos quintas partes de todas las peticiones de información.

Ese elevado número de solicitudes revela la inquietud de los ciudadanos por el control de la acción pública en un momento político convulso, marcado por los casos de corrupción que han brotado en el entorno del presidente del Gobierno.

El informe no detalla el contenido de cada solicitud, pero sí los segmentos de edad de quienes formulan cuestiones.

Son las personas de entre 45 y 54 años las que lideran el ranking (32,6%), por delante de las de entre 55 y 64 años, que concentran el 29,3% de las solicitudes. Los jóvenes de entre 25 y 34 años realizan el 11,8% de las preguntas.

El hecho de que Marlaska lidere las incógnitas de los ciudadanos puede encajar con el gran protagonismo que ha tenido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a lo largo de este pasado año.

En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia y el de Vivienda han sido a los que menos ha preguntado la ciudadanía. De hecho, el departamento de Isabel Rodríguez ha registrado sólo 467 solicitudes, un 0,5% del total, pese a que la vivienda figura ya como la principal preocupación de los españoles.

Por su parte, la cartera de Sara Rego sólo ha concentrado el 0,2% de las peticiones, con 233 cuestiones realizadas.

Denuncias de opacidad

El informe de la Dirección General de Gobernanza Pública recoge que el 21% de las solicitudes fueron inadmitidas y cerca del 3% denegadas. Esta circunstancia ha sido denunciada en varias ocasiones por la oposición.

El PP ha lamentado, por ejemplo, la falta de información en la contratación de asesores eventuales en el Ministerio de Óscar López, o la opacidad en la documentación sobre los más de 34.000 millones que Defensa adjudicó sin control parlamentario.

Igualmente, solicitó a Grande-Marlaska varios informes sobre el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil, que fallecieron en Barbate en mitad de un operativo contra el narcotráfico.

Respecto a los temas sobre los que más preguntan los ciudadanos, son aquellos que atañen al sector público con un total de 29.700 solicitudes.

No obstante, la materia de seguridad suscita un gran interés: se registraron 10.600 peticiones. Además, las secciones vinculadas a altos cargos, retribuciones, currículum, relaciones de puestos de trabajo y compatibilidades figuran entre los contenidos más consultados del portal.