Los reyes y la princesa Leonor presedirán un año más la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real. Este acto reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.



La ceremonia comenzará alrededor de las 12.00 horas del mediodía con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados pasarán al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa.



En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar.