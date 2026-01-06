[Los españoles rechazan las medidas de Sánchez para salvar el apoyo de Junts y ERC: del cupo catalán a la inmigración]
Los reyes y la princesa Leonor presiden un año más la Pascua Militar en el Palacio Real
Los reyes y la princesa Leonor presedirán un año más la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real. Este acto reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.
La ceremonia comenzará alrededor de las 12.00 horas del mediodía con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados pasarán al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa.
En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar.
Sánchez participa en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajo este martes a París para participar en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, una cita convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para consolidar el apoyo a Kiev.
En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, este es el primer viaje al extranjero este año de Sánchez, que no asistirá por ello a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real.