Sánchez acusa a Trump de sentar "un precedente terrible" en Venezuela con el objetivo de "apropiarse de sus recursos"

En el contexto de la reunión en París sobre Ucrania, Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas como parte de una fuerza multinacional si se logra un alto el fuego con Rusia.

Sánchez afirma que España no será cómplice de violaciones al derecho internacional y refuerza su compromiso con el multilateralismo y la legalidad internacional.

El presidente español rechaza la legitimidad de la intervención militar en Venezuela, considerándola ilegal y una violación del derecho internacional.

Pedro Sánchez acusa a Donald Trump de buscar apropiarse de los recursos de Venezuela, especialmente el petróleo, mediante una operación militar contra Nicolás Maduro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes a Donald Trump de sentar un "precedente terrible" en Venezuela con su operación militar para detener a Nicolás Maduro, que a su juicio tiene como único objetivo "apropiarse" de los recursos del país latinoamericano, en particular del petróleo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras la reunión en París de la 'Coalición de Voluntarios' en apoyo de Ucrania, en la que ha abierto la puerta a enviar tropas españolas a Kiev en el marco de una "fuerza multinacional de disuasión" si se llega a un alto el fuego con Rusia.

El presidente del Gobierno iniciará el próximo lunes una ronda de contactos con la "mayoría" de grupos políticos para informarles sobre los detalles de esta posible operación militar. Aunque se le ha preguntado expresamente si piensa verse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido confirmarlo.

Sobre Venezuela, Sánchez ha dicho que el Gobierno de España "no puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un Ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo", sostiene el presidente del Gobierno.

"No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes. España no va a ser cómplice de tal atropello", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa al término de la reunión de la 'coalición de voluntarios' para apoyar a Ucrania celebrada en París.

"Estaremos siempre del lado de la legalidad, para que se respete esa legalidad internacional. Y pondremos todos los recursos que tenemos en nuestra mano para reforzar el multilateralismo, que por desgracia hoy está siendo debilitado", afirma el presidente del Gobierno.

"Sé que mucha gente pensará que esto son solo palabras. Pero el peso de las palabras es importante en política internacional, sobre todo cuando estamos hablando de diplomacia frente a la ley del más fuerte, a la ley de la selva", ha subrayado, sin mencionar en ningún momento a Trump por su nombre.

Sánchez asegura que se mantendrá firme en su condena a la intervención de EEUU en Venezuela o a sus amenazas de anexionarse Groenlandia, pese al riesgo de que adopte medidas de represalia. "Lo haremos a sabiendas de que pueda molestar a alguno", ha subrayado.

Aunque su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se quejó de que el comunicado de la UE sobre Venezuela era demasiado tibio porque no hay una condena explícita a Trump, el presidente del Gobierno ha destacado que todos los europeos están de acuerdo en defender un orden internacional basado en reglas.

Paz en Ucrania

En cuanto a Ucrania, Sánchez ha dicho que "el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares, en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países" de la 'Coalición de Voluntarios'.

El presidente del Gobierno asegura que informará "debidamente" tanto al Congreso de los Diputados como al "conjunto de la ciudadanía española" cuando haya más detalles sobre esta fuerza multinacional de disuasión, cuyo objetivo será prevenir un nuevo ataque de Rusia a Ucrania.

No obstante, Sánchez ha defendido que España debe participar porque "somos un gran país europeo, somos una democracia inscrita en la comunidad internacional".

"Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas", ha señalado.

"Si lo hemos hecho en otras latitudes y en otros puntos del mundo, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa? Por supuesto que también vamos a contribuir en Europa a esa paz, a esa seguridad colectiva y a la defensa de nuestro proyecto común que es Europa", ha sentenciado.