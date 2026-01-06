El Gobierno de Sánchez pide oficialmente a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles

El Ejecutivo español expresa preocupación por el precedente internacional que marca la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y su posible extensión a territorios como Groenlandia.

España mantiene conversaciones con el Gobierno venezolano y continuará negociando con Delcy Rodríguez para proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas españolas en el país.

Actualmente hay alrededor de 20 presos políticos en Venezuela con nacionalidad española o hispanovenezolana, incluidos dos vascos acusados de pertenecer al CNI.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido oficialmente a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en Venezuela.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha dirigido este lunes a Delcy Rodríguez para exigirle oficialmente la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela, según fuentes de Exteriores.

Según estas fuentes, el Gobierno ha aprovechado la asunción del poder de Delcy Rodríguez tras la intervención militar de Donald Trump en el país caribeño para realizar esta gestión.

El Gobierno español mantiene conversaciones permanentes con el venezolano, antes presidido por Nicolás Maduro, para exigir esa liberación.

En este momento hay en torno a 20 presos políticos en Venezuela, entre españoles de origen e hispanovenezolanos. Los últimos registrados son los dos vascos acusados por las autoridades del país de pertenecer al CNI.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares explican que la obligación del Ejecutivo es mantener relaciones, como en cualquier otro Estado, con quien esté al frente del país. Antes era con Maduro y ahora será con Delcy Rodríguez, mientras siga gobernando.

Sánchez ha sido muy crítico con la intervención de Trump en Venezuela, por entender que viola la legalidad internacional.

De hecho, ha intentado que la UE refleje en sus comunicados ese rechazo y solo lo ha logrado mínimamente.

Ha tenido más suerte con países latinoamericanos como Brasil, Colombia o Chile, con gobiernos de izquierdas.

La impresión del Gobierno es que Delcy Rodríguez ha pactado con Trump para seguir al frente de Venezuela y, de esta forma, mantener el control del ejército y los aparatos del Estado para evitar enfrentamientos.

Preocupación por Groenlandia

Estima el Gobierno de España que esa situación se prolongará durante unos meses. Es decir, que tardará aún la posibilidad de celebrar elecciones democráticas en Venezuela. Y eso si no se producen situaciones no previstas o Trump deja de confiar en Delcy Rodríguez.

Además, el Gobierno español está condicionado también por la obligación de defender los intereses de empresas españolas que operan en Venezuela.

Por todo ello, Albares explicó ayer en la Cadena SER que España seguirá negociando con Delcy Rodríguez. Con ella ya trató la salida de Venezuela de Edmundo González, pese a que el Gobierno de Sánchez no reconoció el triunfo electoral de Maduro.

Fuentes del Gobierno expresaron su preocupación por el precedente que se abre con la intervención en Venezuela.

Incluida la posibilidad de actuar ahora en Groenlandia, territorio que pertenece a un Estado miembro de la UE, Dinamarca.

La base de esa preocupación es la literalidad de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos conocida hace unas semanas y que habla del control de Latinoamérica, la debilitación de la UE y el apoyo a opciones de extrema derecha en el mundo.