Ayuso convierte a Madrid en el epicentro del antichavismo: exige elecciones a Trump y revalida la figura de Machado

Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol luce una bandera de Venezuela durante una manifestación. CAM

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha consolidado desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019 como uno de los principales escenarios del antichavismo en España.

Un punto de referencia que buena parte de la diáspora venezolana en Madrid asocia ya a la Puerta del Sol a concentraciones contra el régimen de Nicolás Maduro y a actos simbólicos de respaldo a la oposición democrática en el exilio.

En estos seis años y medio, la Puerta del Sol ha acogido cerca de una veintena de convocatorias vinculadas a Venezuela, entre manifestaciones, recepciones institucionales y reconocimientos públicos a dirigentes opositores.

Actos que han coincidido con momentos clave del conflicto político venezolano y que han convertido a Madrid de Isabel Díaz Ayuso en una plataforma política y simbólica frente al chavismo, en contraste con la posición mantenida por el Gobierno central.

Fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que el respaldo de Ayuso a la causa venezolana ha sido "constante" desde que fue designada candidata a la Presidencia regional, en enero de 2019.

Isabel Díaz Ayuso y Juan Guaidó desde un balcón de la Real Casa de Correos. CAM

Uno de los hitos más relevantes se produjo en enero de 2020, cuando la Real Casa de Correos acogió una recepción oficial al entonces presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su visita a España.

El acto, "organizado por el Gobierno regional ante la ausencia de un recibimiento institucional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez", insisten ahora desde Sol; incluyó la concesión de una medalla internacional y reunió a cientos de personas en el kilómetro 0 de España.

Desde entonces, Sol ha vuelto a ser escenario de recepciones a otros referentes del antichavismo, como Leopoldo López, o de actos culturales y políticos vinculados a la denuncia del régimen venezolano.

En marzo de 2024, Ayuso concedió el Premio del Día Internacional de la Mujer de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, que intervino por videoconferencia mientras su hija recogía el galardón en su nombre, en un momento de máxima presión judicial y política sobre ella en Venezuela.

Y todos estos apoyos se han reiterado este lunes, dos días después de la detención de Nicolás Maduro y su mujer por las fuerzas estadounidenses.

La presidenta madrileña ha vuelto a situar a Machado en el centro del debate político internacional tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abrir un proceso de transición que va a prescindir del liderazgo de la dirigente opositora.

Isabel Díaz Ayuso junto a Antonio Ledezma. CAM

En una entrevista en Antena 3, Ayuso ha defendido que María Corina Machado es la "líder indiscutible" de la Venezuela del futuro y ha exigido elecciones democráticas en el país.

Además, ha reclamado a la Unión Europea que "pida perdón por mirar para otro lado durante todos estos años" ante lo que ha descrito como una sucesión de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias y una crisis humanitaria prolongada.

La presidenta regional ha sostenido la teoría de Donald Trump de que Venezuela funciona hoy como un "narcoestado" y ha insistido en que cualquier salida política debe comenzar por la liberación inmediata de los presos políticos y la celebración de elecciones libres.

En ese contexto, ha cuestionado que se intente articular, por parte de EEUU, una transición sin contar con Machado ni con Edmundo González, a quien la oposición reconoce como vencedor de las últimas elecciones presidenciales.

Alineada con el PP

Las declaraciones de Ayuso van de la mano con la posición fijada este fin de semana por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha erigido en portavoz político de la oposición venezolana en el exilio tras el giro de la Administración Trump.

En una carta pública, Feijóo advirtió de que "las dictaduras no se derrocan a medias" y recalcó que el futuro democrático de Venezuela pasa por el binomio formado por Edmundo González y María Corina Machado.

Feijóo recordó que González obtuvo cerca del 70% de los votos en los últimos comicios y defendió que el liderazgo compartido de ambos representa "la vía democrática, pacífica y constitucional" para la recuperación de la libertad en Venezuela.

El presidente del PP cuestionó abiertamente el plan de Trump y alertó del impacto que puede tener entre los opositores venezolanos en el exilio, que han pasado —según describen fuentes del partido— de la euforia inicial a la preocupación por un posible acuerdo incompleto.

Con todos estos movimientos, Ayuso vuelve a situar a Madrid como un actor político relevante en el tablero internacional del antichavismo. No tanto por su capacidad institucional, sino por el uso simbólico y continuado de la Puerta del Sol como espacio de visibilidad a la oposición venezolana.