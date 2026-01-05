La apuesta de Trump por Delcy blinda al sanchismo: la nueva presidenta guarda los secretos sobre la corrupción del PSOE en Venezuela

Las relaciones y reuniones entre Koldo García, Delcy Rodríguez y otros miembros del PSOE están siendo investigadas por posibles comisiones y blanqueo de capitales vinculados al petróleo venezolano.

Investigaciones y testimonios apuntan a posibles pagos y financiación ilegal del PSOE a través de negocios petroleros venezolanos, con figuras clave como José Luis Zapatero y Víctor de Aldama implicados.

Rodríguez fue la principal interlocutora entre el chavismo y Pedro Sánchez durante los últimos siete años, manteniendo vínculos directos con miembros del Gobierno español y empresarios investigados.

Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos y se convierte en garante de los secretos sobre la corrupción del PSOE en Venezuela.

La apuesta de Donald Trump por Delcy Rodríguez blinda al sanchismo. La nueva presidenta, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, guarda los secretos sobre la corrupción del PSOE en Venezuela.

La que ha sido mano derecha de Maduro fue la principal interlocutora entre el chavismo y Sánchez durante los últimos siete años.

Tras la detención de Maduro por Estados Unidos este sábado 3 de enero, la Administración Trump ha acordado que sea Delcy Rodríguez la que dirija la transición en Venezuela bajo la supervisión de Marco Rubio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha ratificado en las últimas horas que no cuenta con María Corina Machado para este proceso en Venezuela, ya que están "afrontando la realidad inmediata" y "no está presente dentro del país".

Que Trump se haya decantado por la número dos del Gobierno de Maduro implica que el chavismo seguirá al frente de Venezuela, y con ello se blindará sus vínculos con el sanchismo.

Fuentes relacionadas con el chavismo señalan a EL ESPAÑOL que tienen "grandes sospechas" de que Delcy Rodríguez habría aceptado colaborar con EEUU a cambio de ayudar en la captura de Maduro.

La ahora presidenta de Venezuela se encontraba en Rusia en el momento que Trump ordenó activar la operación para lograr arrestar al dictador y trasladarlo a Nueva York.

Delcygate

La visita de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020, cuando pesa sobre ella una sanción de la Unión Europea que le impedía entrar en territorio Schengen, provocó una gran crisis en el Gobierno de Sánchez.

José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se reunieron de madrugada con ella en el Aeropuerto de Barajas hasta que la mano derecha de Maduro viajó a la mañana siguiente a Qatar.

Ábalos, Koldo y Aldama están imputados y a comienzos de este año se celebrará el juicio en el Tribunal Supremo por las comisiones en los contratos de las mascarillas.

Ninguno de los tres investigados ha arrojado luz sobre lo que realmente sucedió en Barajas durante el denominado Delcygate.

Todos ellos han negado que las maletas de Delcy Rodríguez que se quedaron en España, a través de la valija diplomática, transportaran oro o dinero del chavismo.

Sin embargo, la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha podido demostrar que Sánchez era conocedor del viaje de Delcy Rodríguez a Madrid y que había dado su visto bueno a su entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Plus Ultra y financiación ilegal

Aldama se convirtió en 2020 en el interlocutor oficial entre Delcy Rodríguez y el PSOE, gracias a su estrecha amistad con la entonces vicepresidenta de Venezuela.

El empresario ha declarado en los últimos meses que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enriquecido en connivencia con el chavismo.

De hecho, ha asegurado que llegó a viajar en el mismo avión que Zapatero, en un vuelo desde Caracas a República Dominicana, por orden de Delcy Rodríguez.

También ha afirmado que Sánchez y Zapatero están vinculados a la "financiación ilegal del PSOE" a través del petróleo venezolano.

Víctor de Aldama, el pasado mes de septiembre, también señaló en una entrevista realizada en la Cadena COPE que el rescate de Plus Ultra "financió la Internacional Socialista".

Según el empresario, 10 de los 53 millones de euros que recibió la aerolínea fueron a financiar la candidatura de Pedro Sánchez a presidente de la Internacional Socialista.

En la actualidad se está investigando, en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, a empresarios y dirigentes de Plus Ultra por presunto fraude y blanqueo de capitales a través del oro y del petróleo venezolano.

Entre los investigados está Julio Martínez Martínez, más conocido como Julito. Este empresario es íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una empresa de Julito, llamada Análisis Relevante, es cliente de la agencia de publicidad Whathefav SL, de la que son propietarias las hijas de Zapatero.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Zapatero niega cualquier relación con el rescate de Plus Ultra.

El expresidente Zapatero es a su vez íntimo amigo de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

La estrecha relación de Zapatero con el chavismo ha sido criticada tanto por la oposición española como la venezolana.

Zapatero ejerció de interlocutor con el Gobierno de Maduro tras las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024 y las acusaciones al chavismo de pucherazo.

El expresidente español no reconoció a Edmundo González como vencedor, aunque afirmó que su papel de mediador entre chavismo y oposición le obligaba a mantener un rol discreto y no de "órgano electoral".

Finalmente, Zapatero pactó que Edmundo González viajara a España y Maduro se perpetuó en el poder a pesar de los fuertes indicios de pucherazo.

Con su ascenso a la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez guarda a buen recaudo la caja negra del 'sanchismo'.

'El Pollo' Carvajal

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá así la protección de la nueva presidenta venezolana, a pesar de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía en EEUU y de la información que pueda aportar Hugo El Pollo Carvajal en las próximas semanas sobre la corrupción del chavismo en España.

De hecho, según lo declarado por Aldama, Delcy Rodríguez conversó con José Luis Ábalos sobre la situación de El Pollo Carvajal cuando fue detenido por primera vez en España durante el año 2019.

El exgeneral de ejército venezolano estaba acusado de "traición", entre otros delitos, por Nicolás Maduro.

Actualmente, El Pollo Carvajal está colaborando con la Justicia en EEUU y ha facilitado, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, información sobre los vínculos del chavismo con partidos políticos españoles como el PSOE y Podemos.

Javier Milei también apuntó en esa dirección tras la detención de Maduro. El presidente de Argentina aseguró que el dirigente chavista es "un narcoterrorista con conexiones profundas con el PSOE y Podemos en España".

Reuniones Koldo - Delcy

Otro de los secretos que guarda Delcy Rodríguez son las conversaciones que mantuvo con Koldo García después de que José Luis Ábalos fuera cesado como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL el pasado 18 de septiembre, Koldo visitó a Delcy en Caracas para comunicarle que Aldama ya no era interlocutor para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Esta visita se produjo el 7 de octubre de 2021 en el despacho oficial de la entonces vicepresidenta de Venezuela.

La UCO halló conversaciones sobre esta reunión que están vinculadas al petróleo venezolano.

Según estos mensajes, la vicepresidenta de Maduro informó posteriormente a Aldama sobre la cita que había mantenido con el exasesor de Ábalos.

Koldo García viajó hasta Caracas en representación de José Luis Ábalos y del PSOE. Durante la reunión, le explicó a Delcy Rodríguez que habían roto con Aldama y que ya no era un interlocutor válido para las relaciones entre los gobiernos de España y Venezuela.

La vicepresidenta venezolana, según fuentes conocedoras de la reunión, rechazó apartar a Aldama de las negociaciones que mantenía el PSOE con el chavismo.

Aldama había sido elegido por Ábalos —en su época de secretario de Organización— y por Delcy como el interlocutor válido entre ambos gobiernos.

Estas comunicaciones también demuestran que fue Ábalos quien ordenó a Koldo viajar a Venezuela para que fuera recibido por la dirigente chavista.

En una de las conversaciones, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se habla de pagos gestionados por el chavismo a líderes del PSOE a través de negocios relacionados con la petrolera PDVSA.

Koldo García viajó de nuevo a Venezuela para verse con Delcy Rodríguez en 2022, en esta ocasión acompañado del empresario imputado en el caso hidrocarburos Manel Sallés.

La cita entre Koldo García y Delcy Rodríguez tuvo lugar en un edificio oficial del Gobierno venezolano diez días antes del 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, en el que Pedro Sánchez confirmó a Santos Cerdán como relevo de José Luis Ábalos en la secretaría de Organización.

En una de las grabaciones realizadas por Koldo García y que fueron halladas por la UCO en casa del exasesor de Ábalos, éste propone al ministro un negocio vinculado al petróleo venezolano con Aldama como intermediario.

De hecho, el clip en el que se alude a este proyecto fue grabado en el despacho del dirigente, en la sede central del Ministerio de Transportes, en Madrid. El audio está fechado el 9 de abril de 2019, al filo del mediodía.

Koldo asegura en la conversación que este negocio daría unos "500.000 pavos al mes". Entonces, el exministro le ordena que se firme un acuerdo por escrito: "Para asegurarnos, que se haga un contrato".

Aldama, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, señaló a Zapatero como líder de los negocios del PSOE con el petróleo venezolano.

De hecho, el empresario indicó que se había reunido con el expresidente español en Caracas por este motivo.

El exembajador español en Venezuela durante el primer Gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, y su hijo Alejo fueron condenados por fraude fiscal tras ocultar millones de euros obtenidos mediante contratos fraudulentos con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

Alejo Morodo utilizó sociedades pantalla para justificar servicios de asesoría nunca realizados, eludiendo pagos a través del Impuesto de Sociedades.

La Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a 10 meses de prisión y a su hijo a dos años, tras reconocer los hechos y pactar con la Fiscalía para evitar penas mayores.

Delcy Rodríguez ha sido desde 2018, como vicepresidente ejecutiva, la persona que ha estado al frente del negocio del petróleo venezolano.

La actual presidenta de Venezuela asumió también directamente la cartera del Ministerio de Hidrocarburos en agosto de 2024.

El negocio del crudo venezolano, relacionado con el caso Hidrocarburos que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, pasaba por tanto siempre por el visto bueno de la persona por la que ha apostado Trump tras capturar a Nicolás Maduro.