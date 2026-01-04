[Un 74% quiere elecciones ya pero la mayoría cree que no habrá ni urnas ni moción de censura ni Presupuestos]
[Venezuela y Dominicana, los agujeros negros de Sánchez: del auxilio a Maduro a los vuelos del Falcon a Santo Domingo]
-
España confía en pasar el examen de la OTAN sobre su gasto en defensa a finales de mes
El Gobierno afronta con confianza la evaluación sobre su gasto militar que la OTAN realizará a finales de este mes tras un año en el que desde Defensa se muestran satisfechos por el importante esfuerzo llevado a cabo, que ha disparado la inversión hasta alcanzar los 33.123 millones de euros.
Al fijar el nuevo objetivo de gasto en la cumbre de la Haya de junio del año pasado, la Alianza estableció realizar evaluaciones periódicas para comprobar el avance de los países respecto a los objetivos de gasto y capacidades comprometidos.
-
Feijóo habla con Edmundo González e insiste en que él encarna la legitimidad democrática
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con el líder opositor venezolano Edmundo González, a quien ha transmitido su apoyo porque, ha subrayado, encarna la legitimidad democrática de Venezuela.
"Acabo de hablar con el presidente Edmundo González. Le he reiterado nuestro apoyo al claro veredicto que los venezolanos expresaron el 28 de julio de 2024. Él encarna la legitimidad democrática igual que María Corina Machado representa la legitimidad moral", ha escrito Feijóo en X.
El presidente del PP ha pedido este sábado la liberación de todos los presos políticos de Venezuela y una transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos, después del ataque militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.