El Gobierno afronta con confianza la evaluación sobre su gasto militar que la OTAN realizará a finales de este mes tras un año en el que desde Defensa se muestran satisfechos por el importante esfuerzo llevado a cabo, que ha disparado la inversión hasta alcanzar los 33.123 millones de euros.

Al fijar el nuevo objetivo de gasto en la cumbre de la Haya de junio del año pasado, la Alianza estableció realizar evaluaciones periódicas para comprobar el avance de los países respecto a los objetivos de gasto y capacidades comprometidos.