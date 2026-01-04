La migración irregular bajó un 42,6% por el desplome en Canarias, pero sigue la presión en Baleares, Ceuta y Melilla

España ha reforzado la cooperación policial y el control fronterizo en países africanos, desplazando las rutas migratorias hacia regiones más alejadas y peligrosas, según denuncian ONG.

Durante 2025, se registraron 3.090 víctimas en las rutas migratorias hacia España, incluyendo más de mil muertos en las rutas atlántica y argelina.

La ruta argelina del Mediterráneo occidental se ha consolidado como principal vía de entrada, con un aumento de ciudadanos argelinos llegando a Baleares, Ceuta y Melilla.

El número de personas migrantes que llegaron a España en 2025 (36.775) ha descendido un 42,6 por ciento respecto al año anterior (64.019), según el último informe del Ministerio del Interior. Principalmente, se han reducido las entradas por vía marítima a las Islas Canarias, un 62%.

La ruta atlántica ha experimentado un retroceso significativo, sobre todo en la segunda mitad del año, coincidiendo con la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control migratorio en Mauritania.

No obstante, la ruta argelina del Mediterráneo occidental ha registrado un incremento constante en los flujos migratorios, hasta consolidarse como el principal espacio de tránsito hacia España, principalmente por la llegada de ciudadanos argelinos.

Desde la represión por el movimiento de protestas juvenil Hirak en Argelia durante 2019 y 2020, y la mala relación diplomática con España desde 2021, ha crecido el número de personas argelinas que llegan por esta ruta, como venía denunciando el colectivo Emergencias Frontera Sur.

Sin embargo, ha estado invisibilizada de manera institucional, ya que hasta hace tres meses no se consideró oficialmente como una ruta migratoria.

El Gobierno aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares con una inversión de 6,75 millones de euros el 16 de septiembre de 2025.

Lo mismo ocurrió con la ruta canaria anteriormente: las autoridades españolas negaron sistemáticamente el tránsito de personas migrantes desde el sur de Marruecos y el Sáhara Occidental desde 2018, lo que conllevó una crisis humanitaria en el archipiélago para acoger a las personas migrantes, que sobrevivieron durante meses hacinadas y en tiendas de campaña improvisadas en los puertos de llegada.

En todo caso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) había alertado en varias ocasiones al Ministerio del Interior sobre este fenómeno.

En 2020, su delegación en Canarias emitió un comunicado en el que alertaba de “una situación a la que los poderes políticos deben buscar una pronta solución".

"Las mafias que trafican con personas han cambiado sus trayectos para el tráfico ilícito de personas, provocando que, con sus nuevas rutas, sobre todo desde Argelia, arriben a nuestras costas más personas de las que se venían produciendo en etapas anteriores”, añadía la AUGC.

En los últimos meses, ha descendido la ruta de Alborán, desde el norte de Marruecos a la península, pero ha aumentado el intento de jóvenes y adolescentes de entrar a nado en Ceuta, una de las formas de tránsito más peligrosas, ya que supone hasta siete u ocho horas de travesía.

Son ciudadanos mayoritariamente marroquíes, pero también hay argelinos. En 2025 se ha constatado también un aumento de los intentos de llegada a nado a Melilla.

Más de tres mil víctimas

No obstante, el descenso en el número de inmigrantes llegados a España durante 2025 no ha implicado una reducción de los peligros que enfrentan las personas en ese tránsito.

El reciente informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2025’ de Caminando Fronteras documenta 3.090 víctimas en las rutas de acceso a España durante 2025. De ellas, 192 eran mujeres y 437 menores, procedentes de 30 países.

Los meses de enero y febrero registraron el mayor número de muertes, probablemente debido al temporal en rutas largas y peligrosas. A los fallecidos hay que añadir las personas desaparecidas en 70 embarcaciones.

La ruta atlántica hasta las Islas Canarias sigue siendo la más peligrosa, pero también la que une Argelia con las Islas Baleares, que ha aumentado en los últimos años. Ambas dejaron más de mil muertos el año pasado.

El paso de Alborán a la costa andaluza o desde el noroeste de Marruecos por el Estrecho sigue muy controlado por las fuerzas de seguridad marroquíes, que reciben dinero de la Unión Europea a través de la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) en España para el control migratorio.

Externalización de fronteras en el Sahel

Precisamente, la externalización de fronteras ha descendido hasta el Sahel, gracias a las políticas europeas y españolas.

España tiene desplegados efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, en cooperación con fuerzas policiales locales para luchar contra las mafias que trafican con personas.

En concreto, operan Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), las Asociaciones Operativas Comunes (COP) o el GARSI Sahel, que "han contribuido a fortalecer las estructuras del Estado de derecho, luchar contra el tráfico ilícito de personas, vigilar las fronteras y combatir la delincuencia organizada y el terrorismo" en los países africanos, explicó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Jozef Sikela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, en una reunión que mantuvieron en Madrid en mayo de 2025.

Además de ayuda económica y financiera y entrega de equipos, el ministro solicitó la presencia de Frontex sobre el terreno en estos países y abogó por introducir cambios en el reglamento de la Agencia europea, cuya revisión está prevista este año, con el objetivo de reforzar su dimensión exterior y dotarle de los instrumentos necesarios para alcanzar acuerdos de cooperación con terceros países.

“La cooperación es crucial para garantizar la seguridad en África y, por extensión, en Europa”, remarcó Grande-Marlaska.

Estas políticas represivas han hecho que las embarcaciones precarias salgan desde países de la costa atlántica africana más alejados de Europa, como Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

“La externalización de fronteras ha consolidado un entramado de cooperación internacional que convierte el control migratorio en un negocio transnacional, capaz de mercantilizar el derecho a la movilidad desde el origen hasta el destino", denuncia la ONG Caminando Fronteras.

Estos mecanismos, añade, "operan a través de una combinación de vigilancia, detención y explotación laboral, configurando un sistema que no solo controla el derecho al movimiento, sino que obtiene rédito político y económico de esa restricción".