Javier Milei tras la detención de Maduro: "Es un narcoterrorista con conexiones profundas con el PSOE y Podemos en España"

El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez por los posibles vínculos del PSOE con el régimen de Nicolás Maduro.

En declaraciones a la televisión argentina, Milei ha calificado como "una excelente noticia para el mundo libre" la operación militar desarrollada por EEUU, que ha permitido detener a Maduro para llevarlo ante la Justicia por delitos de narcotráfico.

"Estamos ante la caída de un dictador", celebró el presidente de Argentina.

Durante la entrevista, Milei destacó que Maduro es "un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el PSOE español y con Podemos".

Sobre la acusación de narcotráfico de la que Maduro tendrá que responder ante un tribunal de Nueva York, Milei explicó que el dictador venezolano "ha participado en operaciones de lavado de dinero a gran escala" y "tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico que deriva del cártel de los Soles".

“Maduro es un narcoterrorista con conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos”. pic.twitter.com/XfDMRusCHO — Convivencia Civica Catalana (@CCivicaCatalana) January 3, 2026

Esta organización recibe su nombre de los soles que lucen en sus galones los miembros de la cúpula militar venezolana, que estarían implicados en operaciones de tráfico de drogas procedente de Colombia.

Milei también aludió a la "corrupción infinita en las distintas empresas públicas" de Venezuela, como la petrolera PDVSA, tras el proceso de expropiaciones que inició Hugo Chávez.

El presidente Javier Milei abundó durante la entrevista, emitida este sábado pocas horas después de la operación militar de EEUU, en la infiltración que el régimen chavista ha llevado a cabo en otros países del continente.

Según relató, Nicolás Maduro ha llevado a cabo "interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, tiene estrategias de infiltración a través de la inmigración masiva" y ha tejido "alianzas con oenegés woke para impulsar la izquierda radical en el mundo".

Milei aludió al apoyo que el régimen de Maduro ha brindado a organizaciones terroristas de todo el mundo, especialmente las ligadas a Irán y Colombia.

Según indicó, Nicolás Maduro "ha dado apoyo logístico a Hamás, ha financiado en Colombia a la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC", desgranó.

Javier Milei comparó el papel que ha jugado el Gobierno de Maduro con el que desempeñó Cuba en los años 70 para "exportar el comunismo y el terrorismo en toda la región".

Porque no hay que olvidar, señaló, que "Cuba es el cerebro del socialismo del Siglo XXI", la ideología del régimen chavista que han asumido buena parte de los partidos adscritos al Grupo de Puebla (del que forman parte políticos españoles (como la exministra de Igualdad Irene Montero).

Javier Milei ya protagonizó un incidente diplomático en mayo de 2024 cuando, durante su participación en el evento Europa Viva organizado por Vox, aludió de forma apenas velada a la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presunta corrupción.

"No saben qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar", dijo Milei durante su discurso, "aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo".

Aludía a los "cinco días de reflexión" que se acababa de tomar Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado hubiera notificado a Begoña Gómez su imputación, en una causa que ahora suma cinco presuntos delitos.

Las palabras de Milei no pasaron inadvertidas al Gobierno, que decidió retirar a su embajadora de España en Buenos Aires.