Vox deja el barrio de Salamanca de Rocío Monasterio y se va al cinturón rojo con Isa 'la Buena': no puede competir con Ayuso

Vox prepara iniciativas para priorizar la vivienda frente a la cesión de suelo a grandes empresas y prevé mantener el foco en los municipios del sur de Madrid.

El nuevo rumbo del partido se apoya en marcar perfil ideológico propio y exigir acuerdos municipales más alineados con la agenda de Vox, especialmente en temas de inmigración y rechazo a la Agenda 2030.

Isabel Pérez Moñino, conocida como 'Isa la Buena', asume el liderazgo como portavoz, centrando el discurso en vivienda, inmigración y problemas de la clase trabajadora.

Vox cambia su estrategia en Madrid, dejando el perfil elitista del barrio de Salamanca por un enfoque centrado en los barrios obreros del cinturón sur.

Tras la fulminante salida de Rocío Monasterio y su renuncia al acta de diputada autonómica, el actual presidente de Vox en Madrid, Antonio Fúster, se vio obligado a buscar una portavoz con la que plantar cara a Isabel Díaz Ayuso. La decisión no fue sencilla, pero acabó tomándose en Fuenlabrada.

Allí, Isabel Pérez Moñino se había convertido en el azote del alcalde socialista Javier Ayala, que gobierna el municipio con mayoría absoluta del PSOE.

Moñino era una de las más críticas no sólo con el PSOE, sino también con las políticas de inmigración y vivienda que el PP impulsa en la Comunidad de Madrid.

Meses antes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso había decidido levantar en Fuenlabrada —bastión histórico de la izquierda— un centro de acogida de menores migrantes. Un proyecto que generó críticas no sólo desde las filas socialistas, sino desde todo el arco municipal.

Como defendía el propio Fúster, Moñino reúne un perfil idóneo para sentar las bases del nuevo Vox: un discurso centrado en la vivienda, la inmigración y los problemas de una clase obrera a la que, hasta ahora, el partido no se había dirigido con tanta intensidad.

El cambio de enfoque impulsado por los de Abascal cumple ahora un año y las encuestas parecen avalar esa estrategia.

Aunque en Vox aseguran no fiarse de los sondeos, tanto los estudios que maneja Más Madrid, como los del PSOE y el PP apuntan a un incremento significativo de la presencia de Vox en la Comunidad de Madrid, especialmente en los barrios más humildes.

La estrategia de este nuevo Vox Madrid que preside Fúster se asienta, en esencia, sobre dos pilares que ahora le permiten recoger sus frutos.

El primero es 100% municipalista y pasa por revertir la tendencia que Vox había seguido en numerosos ayuntamientos a la hora de conformar gobiernos de coalición con el Partido Popular.

Los pactos con el PP

Como explica el propio Fúster, Vox se había convertido en una "muleta útil" para el PP, sin exigir a cambio la aplicación de la agenda ideológica que forma parte del ADN del partido.

Ese giro, ya visible en el ámbito nacional con movimientos como los pactos en la Comunidad Valenciana o en Murcia, debía trasladarse también a todos los municipios madrileños.

Aunque pactos como los de Alcalá de Henares, Móstoles o Galapagar no resultaban fácilmente reversibles, Vox sí veía margen para presionar en localidades como Leganés o Arganda del Rey, donde el Partido Popular gobierna en "minoría absoluta".

El mensaje de la dirección madrileña era claro: hay que marcar perfil ideológico antes de pactar presupuestos o gobiernos en coalición.

Y así lo han hecho en municipios como Pinto, Arganda del Rey o Collado Villalba. Incluso para sacar adelante partidas presupuestarias, el PP ha tenido que asumir iniciativas alineadas con la agenda de Vox, especialmente en materia de inmigración y rechazo a la Agenda 2030.

El segundo eje de la estrategia consiste en "bajar a la calle" y "hablar de los problemas de nuestros barrios". Es ahí donde Isa La Buena, como conocen dentro del partido a la portavoz en la Asamblea, ha ganado protagonismo.

La pareja de Iván Espinosa de los Monteros se había centrado —bromean en la formación— en un votante del barrio de Salamanca que no les proporcionaba la fuerza suficiente para presionar al Gobierno regional.

Vivienda o empresas

Desde la nueva dirección de Vox, eso sí, no tienen malas palabras para Monasterio. El partido ha optado siempre por mantener una actitud distante con sus ex, pese a defender el trabajo que hicieron para el partido en sus orígenes. "El mayor de los respetos".

El salto a los barrios obreros y una especie de parcelación de los problemas de la Comunidad de Madrid por áreas temáticas se ha convertido en la estrategia electoral de cara a 2027.

A lo largo de 2026, Vox centró su discurso en exigir la puesta en marcha de centros de salud prometidos desde hace años por el Ejecutivo de Ayuso. Y lanzó una campaña con todos los municipios de la zona norte para exigir el cierre de la M-50.

En los últimos meses, con la campaña El sur en pie, los de Abascal han denunciado los problemas de seguridad en el cinturón rojo de Madrid. Y de cara al próximo año, el foco estará en la vivienda.

Según avanzan fuentes de Vox a EL ESPAÑOL, el partido prepara una iniciativa para señalar a aquellos municipios en los que, en lugar de construir vivienda, se opta por ceder suelo a grandes empresas.

El mensaje, aseguran, será sencillo: ¿prefieren los alcaldes del PP los ingresos fiscales de una gran empresa o el IBI de la vivienda?