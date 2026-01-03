España pide "desescalar" la crisis de Venezuela y ofrece "sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado 20 de noviembre en Bruselas. Unión Europea

Las claves nuevo Generado con IA España insta a la desescalada de la crisis en Venezuela y ofrece su mediación para una solución pacífica y negociada. El Ministerio de Exteriores español sigue de cerca la situación en Venezuela, en coordinación con la UE y países de la región. Donald Trump anunció un ataque de EE.UU. contra Venezuela y la captura y traslado de Nicolás Maduro, cuyo paradero es desconocido. El Gobierno español no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas de julio de 2024 y reitera su apoyo a una solución democrática.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que "España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" de Venezuela.

En un comunicado, Exteriores ha realizado un llamamiento a "la deses​calada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Tras un bombardeo sobre puntos estratégicos e instalaciones militares, Donald Trump ha anunciado en las redes que "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto a su esposa, fuera del país".

Todavía se desconoce el paradero actual de Maduro.

En una conversación telefónica con la televisión venezolana, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha anunciado que Maduro se encuentra "en paradero desconocido", y ha pedido a Trump "una prueba de vida" para saber que no ha muerto el dictador.

En su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español afirma que "está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región".

"Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país", recalca.

También recuerda que el Gobierno español "no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024", que amañó Maduro, "y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

España "ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país", añade Exteriores.​

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.