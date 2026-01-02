Un 74% quiere elecciones ya pero la mayoría cree que no habrá ni urnas ni moción de censura ni Presupuestos

Una moción de censura pactada por PP, Vox y Junts genera más rechazo que apoyo y la mayoría ve inviable ese acuerdo.

El 70,9% considera que los Presupuestos Generales del Estado no serán aprobados este año.

Solo el 25,4% de los encuestados cree que habrá elecciones en 2026; la mayoría piensa que Pedro Sánchez agotará la legislatura.

El 73,5% de los españoles pide elecciones anticipadas, el nivel más alto registrado por SocioMétrica.

Los españoles están más seguros que nunca de que el país necesita la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Así lo refleja la macroencuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del inicio del 2026.

Según este sondeo, más de siete de cada diez piden al nuevo año que Pedro Sánchez adelante los comicios generales previstos para 2027.

Sin embargo, el sondeo evidencia que querer elecciones no implica creer que vayan a celebrarse. Tan solo el 25,4% de los consultados cree que en 2026 habrá comicios.

El propio Sánchez insiste una y otra vez en que agotará la legislatura, y un 58,8% cree que cumplirá con ese compromiso, es decir, que no habrá elecciones hasta 2027.

Pero, más allá de las expectativas sobre si se celebrarán o no, lo que refleja esta encuesta es que crece con fuerza la demanda de ir a las urnas. Hace un año, el 62,9% de los españoles pedía elecciones anticipadas. Ahora ese porcentaje aumenta hasta el 73,5%.

Si se observa la serie histórica de encuestas de SocioMétrica para este diario, la cifra de los que reclaman elecciones nunca había alcanzado niveles tan elevados.

El aumento se ha concentrado especialmente en el último semestre del año, marcado por la publicación de informes de la UCO, los distintos casos de corrupción que rodean al Gobierno, la condena al fiscal general y las denuncias internas de militantes socialistas, como el caso de Paco Salazar.

Si los datos se desglosan por votantes, lógicamente la demanda de elecciones es unánime en la derecha: el 98% de los simpatizantes del PP y el 99,1% de los de Vox reclaman acudir ya a las urnas.

Pero llama la atención que también lo pide un 34,2% de los votantes socialistas, es decir, más de un tercio, frente a un 43% que prefiere que no se adelanten.

Bloqueo político

Otra conclusión que deja la encuesta es que los ciudadanos consideran que el país se adentra en un año de profunda parálisis política.

No solo asumen mayoritariamente que no habrá elecciones en 2026, sino que tampoco confían en que Sánchez logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado ni en que la situación se desbloquee mediante una moción de censura que consiga unir a PP, Vox y Junts.

Los Presupuestos son la ley más importante para cualquier Gobierno. Según SocioMétrica, la mayoría (70,9%) de los encuestados cree que las cuentas no saldrán adelante.

De nuevo, resulta interesante desglosar el sondeo por afinidades políticas. Porque entre los propios votantes del PSOE, el 50% considera que Sánchez no sacará adelante los Presupuestos, frente a un 38,2% que cree que sí.

Entre los votantes de Sumar el optimismo es mayor: un 40,4% confía en que las cuentas puedan aprobarse.

La otra alternativa para desbloquear la situación política tampoco parece viabe. Porque una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo y pactada con Vox y Junts genera más rechazo que apoyo. Un 54,5% se opone frente a un 37% que la ve con buenos ojos.

En clave de voto, el rechazo es mayoritario en la izquierda y entre los nacionalistas: el 82,2% de los votantes del PSOE, el 88,8% de Sumar/Podemos y el 76,8% de los nacionalistas se oponen a esta opción.

En la derecha ocurre lo contrario. El 65,1% de los votantes del PP y el 63,4% de Vox apoyaría que Feijóo la presentara, aunque alrededor de un tercio de su electorado también la rechaza.

Sin embargo, la clave de esta vía es si el líder del PP sería capaz de poner de acuerdo a Vox y Junts. Y en este punto, la respuesta de los españoles es casi unánime: no.

Solo un 4,2% cree que Feijóo lograría articular una moción conjunta con Junts y Vox, frente a un 85,8% que lo descarta y un 10,0% que no sabe.

Entre los votantes del PSOE, apenas un 3,6% ve factible ese acuerdo, frente a un 82,3% que lo considera imposible. Incluso entre los votantes del PP, solo un 5,4% cree que Feijóo pueda lograrlo, frente a un 82,6% que lo descarta. En Vox, el escepticismo alcanza al 82%, con solo un 8,1% que confía en ese entendimiento.

Como ocurre con la aprobación de los Presupuestos, la 'pelota' vuelve a situarse en el tejado de Junts, que podría decantar la balanza en uno u otro sentido.

Solo un 6,6% cree que Carles Puigdemont apoyaría una moción de censura contra Sánchez presentada por Feijóo, frente a un 83,7% que responde que no. Entre los hombres, el apoyo cae al 5,2% y el rechazo sube al 85,9%, mientras que entre las mujeres el "sí" alcanza el 8,1%.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.