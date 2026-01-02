Cuatro años de abandono de Marlaska: la galería de tiro de la Guardia Civil arrastra "graves deficiencias" desde 2021

El Ministerio del Interior ha aprobado en 2025 una reforma integral, con un presupuesto de 920.000 euros y obras previstas para 2026.

Diversos informes técnicos y advertencias desde 2021 alertaron sobre los problemas, sin que se realizaran reparaciones hasta ahora.

El deterioro fue provocado inicialmente por el temporal Filomena y ha ido empeorando, con filtraciones, grietas, humedades y riesgo estructural.

La galería de tiro del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro presenta graves deficiencias estructurales y de seguridad desde 2021.

La Galería de Tiro del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, una instalación clave para la formación y el entrenamiento de la Guardia Civil, arrastra desde hace al menos cuatro años un "deterioro grave y progresivo" que compromete la seguridad del edificio y de quienes lo utilizan.

Así se expone en varios documentos oficiales de la Dirección General del Instituto Armado, que detallan, además, una larga lista de "deficiencias" estructurales, filtraciones de agua y riesgos operativos que no han sido corregidos pese a las advertencias técnicas reiteradas.

Ubicada en el interior del complejo del Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro, la galería constituye un edificio independiente de más de 3.400 metros cuadrados, con tres galerías de tiro diferenciadas.

Sin embargo, lejos de cumplir con los estándares de seguridad exigibles a una instalación de este tipo, su estado actual es descrito por los técnicos como de "deterioro continuo".

Los desperfectos, según explican, se ocasionaron por la acumulación de nieve durante el temporal de Filomena del pasado enero de 2021, y han provocado "humedades que afectan al interior del edificio y podrían ser la causa de las grietas en el suelo y en las entradas y salidas que dan al exterior".

Las primeras alertas documentadas se remontan a 2021, cuando la Dirección de la Guardia Civil advirtió de problemas derivados de la acumulación de agua y del deterioro de elementos estructurales exteriores, sin que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, haya emprendido alguna acción al respecto.

En junio de 2023, los Servicios de Apoyo del propio centro informaron formalmente de deficiencias graves, lo que motivó una inspección técnica.

El informe resultante señalaba la caída y deformación de los canalones de la cubierta —agravadas tras el temporal Filomena— y el mal estado de la acera perimetral, que favorece la entrada de agua al interior del edificio.

Un segundo informe técnico, fechado en marzo de 2024, volvió a insistir en que el estado de la galería seguía empeorando y que los daños no solo afectaban a la estanqueidad del edificio, sino también a su seguridad estructural y funcional.

Entre otros problemas detectados, figuran también las puertas de emergencia, que no cumplen con la normativa actual al presentar umbrales elevados que dificultan la evacuación, y canalones en mal estado con "riesgo de desprendimiento" por su tamaño y deterioro.

A ello se suman deficiencias en la red de saneamiento, con tuberías aplastadas, bajantes que vierten directamente sobre la acera y humedades por condensación en los conductos de ventilación.

Un conjunto de patologías que, según los técnicos, compromete las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la práctica del tiro, una actividad que exige un control exhaustivo del entorno.

No ha sido hasta 2025 cuando el Ministerio del Interior ha decidido impulsar una actuación integral con la publicación de una adjudicación pública.

El proyecto de reparación, ya aprobado, contempla la sustitución completa de los canalones, la reparación de grietas, el cambio total del pavimento, la corrección de las filtraciones de agua, la modificación de rasantes exteriores y la renovación parcial de la red de saneamiento, entre otras medidas.

El presupuesto base de licitación asciende a 920.000 euros, con un valor estimado del contrato de más de 760.000 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras están previstas para comenzar en junio de 2026, lo que significa que la galería habrá permanecido en condiciones deficientes durante al menos cuatro años desde que se detectaron los primeros problemas graves.