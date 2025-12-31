El Gobierno de Sánchez ha informado a la Generalitat Valenciana, a través de una carta remitida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, de que da luz verde a la Comisión Mixta demandada por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace unas semanas.

El Gobierno de España, en dicha misiva consultada por Europa Press, agradece la disposición de la Generalitat para añadir un mecanismo adicional de cooperación "a los ya existentes" mediante la creación de un órgano: la Comisión Mixta, "concebida como un espacio de trabajo compartido fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas, donde estarán representados el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana afectados".

Así, se propone que dicha Comisión pueda constituirse a lo largo del mes de enero. El ministro también ha indicado que la interlocución por parte del Gobierno de España para poder cerrar las cuestiones relativas a la Comisión Mixta corresponderá a la Comisionada Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la riada, Zulima Pérez, quien actuará como representante del Ejecutivo en los trabajos de coordinación, seguimiento y adopción de acuerdos.