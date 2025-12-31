El pesimismo toca máximos con Sánchez: solo un 14% cree que la política mejorará y un 21% que lo hará la economía

El desánimo es generalizado en todos los grupos de edad y afinidades políticas, con especial escepticismo incluso entre los votantes del PSOE, donde solo un 21% prevé una mejora política.

Las mujeres y los mayores de 60 años son los grupos más pesimistas; entre ellas, solo el 17,5% espera mejorar su situación personal y la mayoría asume que todo seguirá igual.

El descenso del optimismo es constante desde 2022, especialmente tras la guerra de Ucrania y la inflación, con una caída notable en la confianza tanto en la política como en la economía.

El pesimismo entre los españoles alcanza máximos históricos: solo un 14% cree que la situación política mejorará y un 21% confía en una mejora económica en 2026.

El pesimismo de los españoles con el Gobierno de Pedro Sánchez ha tocado máximos: nunca hubo tan poca gente creyendo que la situación política y la economía vayan a mejorar.

Así lo refleja la macroencuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del inicio del año 2026.

En enero de 2022, cuando se preguntaba por la situación política del país, el 31,3% de los españoles creía que mejoraría, frente al 51,3% que pensaba que empeoraría y el 17,4% que opinaba que seguiría igual.

Ese tercio de optimistas se ha ido desinflando año tras año hasta quedarse en torno a solo un 14,2% en 2026.

El pesimismo empezó a instalarse de forma clara en 2023, cuando el porcentaje de españoles que creía que la situación política mejoraría cayó del entorno del 30% al 15,8%.

Todo ello en un contexto de fuerte incertidumbre, marcado por el estallido de la guerra de Ucrania en 2022.

Tras todo ello, en enero del 2023, el porcentaje de optimistas cayó a la mitad: apenas un 15,8% creía que la política mejoraría, mientras un 62,0% ya pensaba que iría a peor y un 22,2% se refugiaba en el "seguirá igual".

Datos similares a los del 2024, cuando sólo un 15% confiaba en una mejora.

Hay que puntualizar que en enero de 2025 no hay datos comparables porque EL ESPAÑOL dedicó su macrosondeo de inicio de año a un especial sobre los primeros 25 años de los 2000 y el cuestionario se centró en materias diferentes. Por eso la serie histórica salta de enero de 2024 a enero de 2026,

Sin esperanza económica

Con la economía ocurre algo muy similar a la situación política: en enero de 2022, alrededor de un 30% pensaba que la economía española iba a ir a mejor, frente a algo más de la mitad que esperaba un empeoramiento y una minoría que confiaba en que todo siguiera igual.

Han pasado los años y este 2026 las expectativas son peores que nunca, aunque en este caso la bajada no es tan brusca.

Esa esperanza se ha ido apagando con los años hasta tocar mínimos históricos, en torno al 21%. Tras caer desde el 29% en 2023 y el 25,6% en 2024, hoy solo uno de cada cinco ciudadanos confía en que la economía vaya a mejorar.

Como ocurría en el contexto político, a consecuencia de la guerra de Putin, 2022 fue un año en el que el país vivió una fuerte crisis inflacionista impulsada por la energía, disparando los precios de la cesta de la compra a niveles récord.

Del "mejoraré" al "seguiré igual"

En lo que respecta a la percepción que los españoles tienen de su bolsillo y no de la situación nacional, los datos son más positivos. En enero de 2022, cerca de un 24% confiaba en que su situación económica personal mejoraría durante el año, mientras un 37,4% temía que empeorase y un 38,7% pensaba que seguiría igual.

Con el paso de los años y de las distintas oleadas de la encuesta, el porcentaje de quienes creen que su situación mejorará se ha quedado estancado en torno al 20%, mientras crece el bloque de quienes piensan que "seguirá igual", que ya supera la mitad en casi todos los grupos.

Los datos de SocioMétrica dibujan un país que ya no busca un salto hacia adelante, sino simplemente aguantar el tipo. Situación que, entre otras cuestiones, se puede ver derivada de la crisis inmobiliaria y del incremento de los impuestos durante estos últimos años.

Mujeres, las más desilusionadas

La situación de desasosiego se refleja también en un análisis por sexos, grupos de edad y afinidades políticas. Es especialmente llamativo el pesimismo que invade a las mujeres, un grupo que ha sido tradicionalmente el votante más fiel a Pedro Sánchez, el que le hizo cosechar sus buenos resultados de 2019 y los datos de julio de 2023.

Sin embargo, ese apoyo se ha ido erosionando en los últimos años. La publicación de informes de la UCO que recogen comportamientos machistas atribuidos a dirigentes socialistas, como el exministro José Luis Ábalos, ha coincidido con un retroceso de la confianza entre parte de este electorado femenino.

Observando la encuesta de SocioMétrica se discierne que solo un 15,8% de los hombres y un 15,0% de las mujeres creen que la situación política mejorará, mientras que alrededor de seis de cada diez (62,0% y 62,5%, respectivamente) piensan que empeorará y algo más de un 22% se resigna a que "seguirá igual".

La percepción económica, por el contrario, es algo mejor entre los hombres (29,0% de "mejorará" y 52,6% de "empeorará") que entre las mujeres (25,6% y 48,4%, respectivamente), pero en ambos casos el bloque pesimista duplica o casi duplica al optimista.

Los datos femeninos todavía son peores si vamos a lo personal. Mientras que los hombres se muestran algo más dinámicos (24,6% "mejorará", 32,9% "empeorará" y 42,5% "seguirá igual"), entre las mujeres el optimismo cae al 17,5%, el 28,4% teme empeorar y una mayoría del 54,1% asume que todo seguirá igual, lo que refleja una sensación especialmente fuerte de estancamiento femenino.

Jóvenes pesimista

En el análisis por edades la situación es similar. Entre los jóvenes, solo un 21,1% cree que la economía irá a mejor en 2026, mientras que más de la mitad (52,6%) anticipa un empeoramiento.

En la franja de 36 a 59 años, el optimismo sube levemente hasta el 26,8%, pero el pesimismo sigue siendo mayoritario, con un 50,9%. Entre los mayores de 60 años, la confianza se desploma: apenas un 15% cree que la economía mejorará y un 54,5% considera que irá a peor, lo que confirma que el escepticismo crece con la edad.

El corte político refuerza esa lectura. Entre los votantes del PSOE, solo un 16% confía en una mejora de la economía española en 2026, frente a un 55,3% que cree que empeorará.

En el electorado del PP y Vox, el optimismo es aún más residual, como era de esperar —en torno al 10–11%— y el pesimismo supera el 54% en ambos casos.

Es en la valoración de la situación política donde el desánimo alcanza sus niveles más altos. Incluso entre los votantes del PSOE, solo un 21% cree que la situación política mejorará en 2026, frente a un 52,4% que piensa que irá a peor y un 26,6% que no espera cambios.

En la oposición, el diagnóstico es casi unánime: entre los votantes del PP, el 86% anticipa un empeoramiento político, porcentaje que se eleva hasta el 91,1% entre los de Vox.

En ambos casos, los optimistas apenas superan el 4% y el 3%, respectivamente, dibujando un escenario de profundo desgaste y de desconfianza generalizada en la evolución del clima político.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.