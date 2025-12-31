La Oficina de Intereses, bajo el mando de Óscar López, avaló a Hernando como viceministro pese a haber sido lobista

Hay grabaciones y agendas que vinculan a Hernando y otros implicados en una supuesta red de influencias para obtener contratos públicos, con conexiones a empresas chinas y la consultora Acento.

No se realizó una autorización formal para el puesto de Hernando; solo se evaluó su declaración de actividades, currículum e informe de idoneidad, concluyendo que no existía riesgo de incompatibilidad.

La esposa de Hernando, Anabel Mateos, heredó la cartera de clientes vinculada a Huawei cuando él se trasladó a la Moncloa, y gestionaba esa cuenta mientras él era director adjunto en el Gabinete de Sánchez.

La Oficina de Conflictos de Intereses avaló el nombramiento de Antonio Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones pese a su trabajo previo como lobista para empresas del sector, como Huawei.

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López, avaló que Antonio Hernando, pudiera ocupar fichar como secretario de Estado de Telecomunicaciones.

La Oficina depende del mismo Ministerio que lo fichaba, y dio el visto bueno sin salvedades al nombramiento de Hernando como viceministro a pesar de que había trabajado como lobista para empresas del sector como Huawei en la consultora Acento.

Es más, tampoco valoró la evidencia de que Anabel Mateos, su esposa, había heredado esa cartera de clientes cuando él se fue a la Moncloa.

De hecho, Mateos gestionaba la cuenta de Huawei en Acento mientras Hernando era director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa... también bajo las órdenes de López.

Tal como reconoce la propia Oficina a EL ESPAÑOL, no hubo siquiera una autorización formal. A Hernando le bastó con presentar "su declaración de actividades, su currículum y un informe de idoneidad".

El organismo dirigido desde 2018 por Flor María López Laguna, responde que "tras analizar esa documentación, la Oficina de Conflictos de Intereses concluyó que no había ninguna situación de riesgo ni incompatibilidad".

El caso más polémico es el ya mencionado de Huawei, pero EL ESPAÑOL también desveló en exclusiva el pasado 10 de noviembre que Hernando y Blanco lideraban una trama para lograr contratos para la constructora Grupo Puentes.

Y que fuentes del caso aseguran que hay grabaciones que involucran a Hernando, Blanco y a la empresa participada por China en una red de influencias en el Ministerio de Transportes.

Es más, en la agenda de Koldo García constan múltiples reuniones con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, el enlace de China con Acento y que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus vínculos con los servicios secretos de Pekín.

Duch se llama en realidad Fangyong Du y fue el socio de Acento para lograr la venta del Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de su empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Versiones del currículum

Lo que no aclara la entidad es qué versión del currículum se analizó, dado que, como reveló EL ESPAÑOL, la conexión entre Hernando y la tecnológica china se estableció a través de Acento y de la actividad profesional de su esposa, actual adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE.

En el currículum oficial de Hernando publicado en la web del Ministerio, los dos años que trabajó para la empresa de José Blanco se despachan con una escueta referencia: "Fue director general de la consultora Acento Asuntos Públicos".

En cambio, el historial de su esposa omite tanto ese paso profesional como la cartera de clientes que gestionaba.

En la web del PSOE, el perfil de la actual número tres del partido se limita a señalar que "en el sector privado, cuenta con una trayectoria de más de doce años de experiencia, desarrollada, entre otros sectores, en el de la consultoría empresarial".

Ante las preguntas de EL ESPAÑOL sobre si este vínculo podría haber generado un conflicto de intereses, la Oficina se remite a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.

Esta norma establece que se incurre en conflicto "cuando están afectados los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".

En los últimos años, los contratos públicos con Huawei se han disparado de nuevo, especialmente por parte del Ministerio del Interior, pese a que hace seis años Defensa ordenó “desconectar de inmediato” sus dispositivos. Hace apenas unos meses, este diario desveló que fuentes policiales aseguraban que “el wifi, los ordenadores” es de Huawei.

Desde la Oficina de Conflictos de Intereses señalan que el análisis de estos contratos no entra dentro de sus competencias y que no existen protocolos específicos para evaluar posibles conflictos relacionados con empresas extranjeras.

Añaden, además, que no han recibido denuncias ni alertas sobre este caso, pese a que el PP lo ha llevado al Congreso reclamando la comparecencia de Hernando por un posible conflicto de intereses.

Bajo la sombra de la "politización"

Es más, el Partido Popular ya recurrió en marzo de 2024 a la Oficina con una denuncia similar, en ese caso para que se investigara si Pedro Sánchez debía haberse abstenido en los Consejos de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa por los vínculos profesionales de su esposa, Begoña Gómez.

Los populares sostenían que la actividad de Gómez en el IE Africa Center y su convenio con el grupo Globalia, matriz de la aerolínea, podían encajar en un conflicto de intereses prohibido por la ley.

La Oficina archivó la denuncia en cuestión de días, alegando que el PP carecía de legitimación y apoyándose en un informe de la Secretaría General de la Presidencia que acreditaba que Gómez no tenía vinculación laboral o profesional con Air Europa.

Tras un recurso del PP y la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el organismo reabrió el caso, aunque volvió a archivarlo, en apenas horas, en septiembre de 2025.

La resolución reafirmó que no existían pruebas de una relación profesional relevante entre Gómez y el grupo Globalia que obligara a Sánchez a abstenerse.

"Se constata tras esta resolución que la Oficina de Conflictos de Intereses actúa al servicio de Sánchez", denunció entonces la vicesecretaria popular, Cuca Gamarra.