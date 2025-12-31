Guardiola ensalza la "serenidad" de Vara y lanza un mensaje a Vox y al PSOE: "La crispación no hace carreteras ni quirófanos"

Guardiola pone el foco en los retos de 2026, como la protección de la economía familiar, la mejora de los servicios públicos y el respeto al medio rural.

La presidenta defiende la continuidad de la central nuclear de Almaraz como garantía de empleo y desarrollo para Extremadura.

Guardiola subraya la importancia de evitar la crispación política y apuesta por el rigor, el respeto y la concordia como bases para el avance de la región.

María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, destaca la serenidad y el diálogo de su antecesor Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido.

En un discurso que ha comenzado con una estrofa de Robe Iniesta y que ha finalizado con un brindis con cava de Extremadura, la presidenta en funciones de la región, María Guardiola, del PP, ha ensalzado la figura de su antecesor, Guillermo Fernández Vara.

El político, del PSOE, falleció el pasado octubre en Badajoz, víctima de un cáncer. Tenía sólo 66 años.

"Estos son días para la celebración y el recogimiento, pero también hay un espacio para echar la vista atrás. Para un balance íntimo y recordar a los que no están. Este 2025, despedimos al presidente Guillermo Fernández Vara. Su ejemplo de serenidad y diálogo quedará para siempre", ha señalado Guardiola.

"También es momento para pensar en lo que alcanzamos y en lo que nos queda aún por conseguir juntos", ha expresado la dirigente.

A renglón seguido, Guardiola ha subrayado que "Extremadura merece una política de altura", con "rigor, seriedad y respeto a la ciudadanía".

Y, en lo que puede interpretarse como un mensaje velado tanto al PSOE como a Vox, al que Guardiola acusó meses atrás de "crecer con la crispación", ha indicado: "El insulto no construye carreteras; la crispación no abre quirófanos".

"La concordia, sí. El diálogo, sí", ha comparado. "Gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad", ha continuado la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura.

Hace dos meses, además, Guardiola afeó a Vox el "darle alas" a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Días atrás, la presidenta extremeña reprochó a Santiago Abascal su "fijación" con ella.

Sí a Almaraz

Guardiola ha pronunciado su discurso de Fin de Año desde Bodegas Romale, en Almendralejo (Badajoz).

"Un referente de nuestros maravillosos cavas y vinos", ha destacado la dirigente. "Las empresas extremeñas están haciéndose un hueco en el mercado nacional e internacional", ha celebrado.

"Y lo están consiguiendo así, ahondando en sus propias raíces, compitiendo sin complejos, demostrando que desde Extremadura se puede crecer y liderar", ha manifestado.

La presidenta en funciones, quien convocó elecciones anticipadas para el pasado 21 de diciembre, ha mencionado los retos que afronta de cara a la formación de gobierno.

"Tenemos muchos desafíos pendientes en 2026. El primero y más urgente es proteger lo que nos sostiene: la economía y el bienestar de las familias", ha destacado Guardiola.

"Sé que llenar la nevera, pagar la luz o afrontar la hipoteca sigue siendo una batalla diaria para muchos hogares. El Gobierno de la Junta debe ser un escudo para ellos. Que la prosperidad no sea sólo una estadística, sino la tranquilidad de llegar a fin de mes", ha proseguido.

También ha recalcado la necesidad de contar con "unos servicios públicos que nos protejan" y una "sanidad más ágil y más humana", así como con una educación "que estimule el talento de nuestros jóvenes y les abra las puertas del mercado laboral".

"Y una atención a los mayores que les devuelva, con gratitud y dignidad, todo lo que ellos nos dieron", ha finalizado, antes de señalar la importancia del campo.

"Somos tierra, surco y semilla. El respeto al medio rural se demuestra con hechos, defendiendo el esfuerzo de los agricultores y ganaderos, garantizando que vivir en un pueblo no signifique tener menos derechos", ha enfatizado.

"No vamos a permitir que se desmantele nuestra capacidad industrial ni nuestra soberanía energética. El no al cierre de Almaraz es un sí al empleo, un sí al desarrollo", ha defendido, acerca de uno de los asuntos más espinosos que afectan a Extremadura, la posible clausura de la central nuclear que suministra el 7% de la electricidad nacional.

"Acaba un año intenso. Toda tierra exige diálogo y progreso. Caminamos juntos. Imaginamos juntos una Extremadura plural, abierta y en movimiento. Y la política no es otra cosa que la gestión de ese deseo, esa arquitectura de convivencia. Mejorar las cosas. Así de sencillo. Que todo funcione. Que no nos

detengamos. Que confiemos en nuestras instituciones", ha concluido.