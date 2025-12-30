Hernando presionó a Ábalos como lobista para favorecer en Bruselas a sus clientes: 'Si no lo autoriza la UE, habrá problemas'

Existen indicios de una red de influencia entre exdirigentes socialistas, consultoras y empresas, con nexos incluso con compañías chinas, para lograr contratos y cambios normativos en beneficio de sus clientes.

Según los whatsapps entre Hernando y Ábalos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones pidió que el Gobierno de Pedro Sánchez interviniera en operaciones empresariales para lograr el visto bueno de Bruselas.

Estos mensajes están siendo analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) después de que hayan aparecido en un disco duro que fue requisado durante el registro del domicilio de Ábalos el pasado mes de junio.

EL ESPAÑOL publica una conversación entre Hernando y Ábalos que tiene lugar el 27 de abril de 2021.

"Buenos días, ministro. Perdona que te moleste. Hemos empezado a trabajar para Iberia necesito verte 5 minutos, cuanto antes, para trasladarte alguna urgencia y preocupación que vemos en el horizonte", escribió Hernando a las 9:48 de la mañana.

"Sé que Pedro Saura lo está llevando y están muy contentos con él, pero si la operación no es autorizada en Bruselas en primera fase tendremos muchos problemas. Por favor, dame 5 minutos en cuanto puedas. Muchas gracias y un abrazo", sentenció Hernando.

Ábalos respondió con un escueto: "Ok. Miro agenda".

Entonces, Hernando volvió a presionar al entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE: "Muchas gracias. En todo caso, quiero que sepas que el jueves he quedado con Saura. Pero me gustaría comentarte algún detalle importante".

"Pues avísame por si estoy en el despacho", contestó el todopoderoso Ábalos. Hernando aclaró que la cita con Saura no tendría lugar en el Ministerio: "Es que hemos quedado a desayunar a las 8 fuera del Ministerio".

"Entonces nada", zanjó el ministro de Transportes. Sin embargo, el lobista Hernando insistió por última vez: "Pero si en algún momento puedes hacer un hueco, te lo agradezco".

Tres meses después, el 29 de julio de 2021, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad sobre la propuesta de adquisición de Air Europa por parte del grupo IAG, al que pertenece Iberia.

Finalmente, Bruselas nunca llegó a dar el visto bueno a la operación. El 1 de agosto de 2024, IAG canceló la compra de Air Europa y acordó pagar a Globalia 50 millones de euros por la ruptura del contrato.

Cuando mandó los whatsapps a Ábalos, Hernando era director general del lobby Acento. El hoy secretario de Estado fundó esta consultora junto al exministro socialista Pepe Blanco tras abandonar la política después de que Pedro Sánchez ganara las primarias de 2017.

Hernando había sido un hombre de confianza de Pedro Sánchez. De hecho, fue el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso entre septiembre de 2014 y mayo de 2017.

Sin embargo, Hernando traicionó a Sánchez cuando decidió apoyar a los críticos liderados por Susana Díaz en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

Tal y como publicó este periódico, varios cargos socialistas presenciaron una conversación en la que Hernando explicaba a su mujer, Anabel Mateos, hoy adjunta a la Secretaría de Organización, el motivo para traicionar a Sánchez.

"Si sigo con Pedro, cómo vamos a pagar la hipoteca", dijo Hernando a Mateos en una conversación telefónica en el garaje de Ferraz, 70 tras aquel polémico Comité Federal.

En octubre de 2021, medio año después de la conversación de Whatsapp con Ábalos y con este último ya fuera del Gobierno, Sánchez recuperó a Hernando y le nombró director adjunto de su Gabinete junto a Óscar López.

Tras su salida de Acento, el lobby ficha a la esposa de Hernando, Anabel Mateos, para llevar, entre otras, la cuenta del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

Mateos llegó a Acento procedente de otro lobby socialista. La hoy adjunta a la Secretaría de Organización estuvo trabajando hasta entonces con el histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías en Zaño Sociedad Consultora.

Zarrías, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, tuvo a sueldo a la 'fontanera' Leire Díez mientras recopilaba información para atacar a jueces, fiscales y mandos de la UCO incómodos para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente, Antonio Hernando se llegó a reunir con Leire Díez y Cerdán en Ferraz para escuchar audios del excomisario José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Ésta fue la segunda reunión de la 'fontanera' Díez en la sede del PSOE para este asunto y tuvo lugar en mayo de 2024.

Tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset han declarado que Antonio Hernando intentó tener estos audios en 2017 "para atacar a Pedro Sánchez".

Hernando y Óscar López, entonces como director de campaña de la candidatura de Patxi López y que desde 2024 es ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, intentaron utilizar grabaciones sobre las saunas del suegro de Sánchez en las primarias del PSOE.

José Luis Ábalos y Koldo García apuntaron a Pepe Blanco como jefe de una red de influencia para lograr contratos en el Ministerio de Transportes.

Ambos señalaron que fue el exministro socialista y socio de Hernando en Acento quien propuso que Sergio Vázquez -jefe de Gabinete-, Ricardo Mar -relaciones institucionales- y Alfredo Rodríguez -director de comunicación- formaran parte del núcleo duro de Ábalos en Transportes.

Ábalos también declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que fue Pepe Blanco quien le pidió que promocionase a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif.

Clientes de Blanco y Hernando

Esa presunta red de influencia gira en torno a Blanco y Hernando, ya que, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Acento presionó al Gobierno y cambia normas en las Cortes en pro de sus clientes.

El lobby de Pepe Blanco lideró los intereses de las empresas arrendatarias de las tiendas de los comercios de los aeropuertos.

La consultora logró aprobar una enmienda que supuso una pérdida de 1.500 millones de euros a Aena. Fue en septiembre de 2021 y provocó notable malestar en la empresa pública con Blanco.

La enmienda supuso la eliminación de la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) para los arrendatarios y su reducción proporcional al descenso del volumen de pasajeros respecto al año 2019 en cada aeropuerto.

Además, Acento impulsó las enmiendas de LaLiga de Javier Tebas, que era su cliente, en la Ley del Deporte que fue aprobada en diciembre de 2022.

Fuentes socialistas afirman a EL ESPAÑOL que Acento hizo llegar a varios diputados las enmiendas que querían que se aprobaran en un documento con el logotipo de LaLiga.

Este periódico también pudo confirmar que Pepe Blanco intentó recientemente captar a Ouigo como cliente tras las polémicas entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sus relaciones con Transportes no terminan ahí. Acento también asesora a algunos grupos de autobuses para evitar que se modifique la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. El objetivo es impedir la liberalización del sector.

El caso más polémico es el ya mencionado de Huawei, la empresa china directamente relacionada con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que ocupa ahora Hernando.

Contratos en Transportes

EL ESPAÑOL también desveló en exclusiva el pasado 10 de noviembre que Hernando y Blanco lideraban una trama para lograr contratos para la constructora Grupo Puentes.

El móvil requisado por la UCO a Koldo García contiene conversaciones sobre contratos con el presidente de la constructora, José Manuel Otero, y los dirigentes de la consultora Acento que también están siendo investigados.

Fuentes del caso aseguran a EL ESPAÑOL que existen grabaciones que involucran a Hernando, Blanco y a la empresa participada por China en una red de influencias en el Ministerio de Transportes.

La investigación de este periódico también pudo comprobar la existencia de múltiples reuniones en la agenda de Koldo García con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, el enlace de China con Acento y que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus vínculos con los servicios secretos de Pekín.

Miguel Duch se llama en realidad Fangyong Du y fue el socio de Acento para lograr la venta del Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de su empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).

"Tenemos muchas bazas"

La UCO investiga ya esos mensajes sobre los contratos del Grupo Puentes junto a los encontrados en un disco duro de Ábalos.

En esas conversaciones entre Ábalos y Hernando se pone de manifiesto cómo el fundador del lobby Acento presionaba al entonces ministro y número tres del PSOE.

También hay multitud de mensajes sin interés para la investigación, pero sí para el debate político y la opinión pública.

Por ejemplo, EL ESPAÑOL también ha tenido acceso al 'whatsapp' que Hernando envió a Ábalos tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de Madrid en 2021.

Ese mismo 4 de mayo de 2021, Hernando manda un mensaje de apoyo a Ábalos a las 23:48 horas tras conocerse los resultados definitivos.

"Querido Ministro. Mucha fuerza y serenidad. Hay tiempo y tenemos muchas bazas. En el pasado os habéis enfrentado a situaciones muy difíciles, y habéis tenido éxito, con coraje y convicción. Todo mi apoyo y un fuerte abrazo".