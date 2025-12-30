El alcalde de León (PSOE) exige un Congreso Extraordinario para relevar a Sánchez, al que acusa de "purgar" a los críticos

El alcalde de León, José Antonio Díez, durante una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado junio. Cristina Villarino

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, uno de los más críticos con Sánchez, se une a la creciente tendencia dentro del partido de exigir un cambio de rumbo y un nuevo liderazgo no sólo por la debacle en Extremadura, también por la deriva sanchista y las purgas internas de quienes alzan la voz contra el secretario general del PSOE.

Diez ha exigido este martes un Congreso Extraordinario que incluya un "relevo" de la actual dirección del partido, incluido Pedro Sánchez, por su gestión del PSOE y los presuntos casos de corrupción y acoso sexual y laboral y ha avanzado que "habrá movimientos" dentro del partido, sin dar más detalles.

"El PSOE no son personas, las siglas están por encima de cualquier persona", ha dejado claro este martes en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 en la que ha cargado contra aquellos que dicen llamarse "sanchistas".

"Eso no es rigor, es seguidismo por interés o por simple gusto. Yo no me considero sanchista ni de ninguna facción, yo soy socialista", ha remarcado.

Preocupado "desde hace mucho tiempo por la deriva" del PSOE, el alcalde de León asegura que Sánchez y su núcleo duro dentro del partido llevan años tomando decisiones que "no se corresponden con nuestro ideario, principios ni valores".

"Un partido es mucho más que sus militantes, se debe a sus votantes también", ha opinado Diez, que considera que ni las decisiones ni las medidas del PSOE no están representando a los ciudadanos ni a sus necesidades más acuciantes.

Y vaticina que los resultados irán a peor si no se toman medidas urgentes. "Llevamos mucho tiempo en una deriva que si no se ataja rápido obtendremos los resultados que hemos tenido en Extremadura", apunta.

"Purgas" a críticos

También ha denunciado las "purgas" dentro del partido contra aquellos que son críticos, como él. De hecho, ha recordado su "confrontación pública y conocida" con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán y como todos ellos "hicieron todo lo posible para descabalgarme" y evitar que fuera líder socialista en la ciudad de León.

De hecho, él mismo contó en una entrevista en EL ESPAÑOL el pasado mes de junio que Cerdán intentó amañar sus primarias adulterando el censo para traer a León votantes en su contra desde diversos sitios de la provincia.

Pese a ello, Diez ganó y hoy puede decir que "todos aquellos a los que critiqué han acabado en la cárcel o procesados", ha señalado, en clarísima referencia a los tres antes mencionados.

"Aquellos que tenemos voz nos intentan acallar", ha insistido José Antonio Diez, que también ha recordado cuáles son los manejos dentro del PSOE para hacerlo.

Así, ha explicado que cuando se convocó el último congreso provincial del PSOE en León lo hicieron en una fecha en la que él, como alcalde de la ciudad, tenía varios actos a los que debía asistir. "No fui porque ni pude, pero fue monotemático para pedir mi expulsión", ha relatado.

"Habrá movimientos"

Preguntado sobre si el PSOE ha respondido a sus múltiples peticiones de un Congreso Extraordinario, Diez ha explicado que "su respuesta es que te ignoran, como si no contaras para nada y si te contestan suele ser de manera sibilina, como aquel congreso provincial".

Por último, sobre el manifiesto que Jordi Sevilla lanzará en enero para preparar una alternativa socialdemócrata en el PSOE a la "podemización" de Sánchez, el alcalde de León considera que "toda propuesta debe ser debatida y escuchada".

Si bien ha admitido que no ha hablado con el exministro socialista, sí lo ha hecho con "otros compañeros", de quienes no ha dado nombres, ante el "descontento" interno por cuestiones como "tener secretarios de Organización procesados o en la cárcel" o el caso Salazar.

"Habrá movimientos", ha vaticinado, sin dar detalles.