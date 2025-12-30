Ábalos irá a la 'comisión Koldo' el 8 de enero: el PP utiliza la presión de la cárcel para abrir 'la caja de los secretos de Sánchez'

El interrogatorio abarcará desde contratos públicos hasta pactos políticos y supuestas irregularidades en el seno del partido socialista.

Los populares consideran a Ábalos una figura clave en el funcionamiento interno del Gobierno y la financiación de las primarias de Sánchez.

El PP busca que Ábalos revele información sobre presunta corrupción en el entorno de Pedro Sánchez y el PSOE.

José Luis Ábalos será convocado el 8 de enero a la comisión Koldo del Senado, tras su paso por prisión preventiva.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que José Luis Ábalos será convocado el 8 de enero para que vuelva a la llamada comisión Koldo del Senado.

Los populares, que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, aprovechan así la presión de la cárcel preventiva para el exministro y preparan un interrogatorio en el que "el otro número dos" de Pedro Sánchez (además de Santos Cerdán) "abra la caja fuerte de todos los secretos del sanchismo delante de los españoles".

La convocatoria arranca, así, el año 2026 con fuerza en un mes de enero que el PP habilitó de manera extraordinaria para "mantener el marcaje a la corrupción de Sánchez", a la espera de fijar fecha para la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

2025 terminaba con Cerdán compareciendo también por segunda vez en el Senado, tras salir de prisión. Y 2026 comenzará con Ábalos, descrito por García como "el hombre para todo de Sánchez", saliendo de su cárcel preventiva para acudir a la Cámara Alta.

"La corrupción no se esfuma", ha afirmado García en la rueda de prensa, directa y contundente. "La corrupción le persigue. La corrupción le señala", ha sentenciado García en referencia al presidente del Gobierno.

Que Ábalos elija su futuro

El PP interpreta en Ábalos una oportunidad que no puede desaprovechar: un exministro acorralado por la Justicia, enfrentado a meses en prisión preventiva, en el momento en el que "la ley del silencio se ha roto" en las filas socialistas.

Ese quiebre es el verdadero eje de la estrategia popular. Después de que Cerdán compareciera desafiando al PSOE sin que la formación respondiera, el PP observa un patrón: "Sálvese quien pueda" en las filas socialistas.

Ábalos tiene que elegir, según los populares. Puede o bien colaborar con la verdad o bien puede proteger a Sánchez. García da por sentado que "sólo una de esas opciones" aliviará su situación legal.

Ábalos no es, según la narrativa del PP, un actor secundario. "Compartió pandilla y coche" con Sánchez en las primarias. "Compartió poder" en la mesa de mando de Ferraz y Moncloa. "Compartió vacaciones y fiestas familiares".

Esa proximidad lo convierte, para los populares, en depositario de información de primera mano sobre el funcionamiento real del Gobierno.

Las preguntas que el PP pretende formularle abarcan desde lo operativo hasta lo estratégico. Enchufes y uso de recursos públicos para colocar a "sus sobrinas". Contratos para la trama presuntamente corrupta. Patrimonio propio y del partido...

Pero lo central es "todo lo que sabe sobre Pedro Sánchez". Cómo se financió la candidatura del hoy presidente en las primarias. Qué irregularidades hubo en esas primarias. Qué se pactó con Arnaldo Otegi en la reunión clandestina del caserío y qué nombramientos "se arreglaron" con el PNV para la moción de censura.

Más allá: hasta dónde llegaba el "sistema de mordidas en obra pública" que construyó Cerdán. Quién ordenó contratar a las empresas de la trama. Quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada.

Preparando el camino a ZP

Y, a la espera de Zapatero, "por qué vino Delcy Rodríguez a España y por qué se ocultó". Quién se benefició de la trama de hidrocarburos. Y cómo operaba el PSOE con los cobros en efectivo de dudosa procedencia.

El rescate de Plus Ultra, según el PP, esconde presiones de Zapatero que Ábalos puede revelar, da por hecho el PP. El rescate de Air Europa, presuntamente a cambio de que financiase los negocios de la mujer de Sánchez.

Y finalmente, la rehabilitación de Ábalos tras su cese en 2021, aforándole pese a los indicios y las revelaciones internas en el PSOE. El silencio impuesto a Ábalos durante años: ¿qué le ofreció Sánchez a cambio?

El PP ha cerrado 2025 subrayando datos concretos: van ya 21 comparecientes ante la comisión del Senado que están siendo investigados, están o han estado en prisión.

La agenda de enero, con Ábalos, busca añadir más capítulos a ese registro de corrupción que, según García, define el año que termina: "Un año perdido. Un año paralizado. Un año degradado. Un año negro para España por culpa del sanchismo".