Sánchez nombra a Elma Saiz nueva portavoz del Gobierno y a Milagros Tolón, gran enemiga de Page, ministra de Educación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno. Europa Press

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Sainz será la nueva portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero.

Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, será la nueva ministra de Educación, Fomación Profesional y Deportes. La actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, y enemiga de Emiliano García-Page, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa.

Durante su comparecencia, Sánchez ha tenido unas palabras de agradecimiento para Alegría, de quien ha destacado que tiene "una hoja de servicios sobresaliente".

"Pilar ha hecho grandes cosas al frente del ministerio de Educación y con un impulso sin precedentes en la educación de 0 a 3 años y en leyes como la Ley del Deporte o la Formación Profesional", ha afirmado.

Este nombramiento se ha hecho público sólo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse la nueva portavoz y en plena crisis con el socio minoritario de coalición, Sumar, que le está exigiendo acometer cambios profundos en el Gobierno ante los casos de acoso sexual y de corrupción en el entorno socialista.

Este relevo está motivado por la salida de Alegría, que también es secretaria general del PSOE en Aragón, para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata socialista a la Presidencia de la comunidad autónoma.

El anuncio del relevo llega, además, tras el hundimiento del PSOE en las elecciones de Extremadura tras perder 10 escaños, 14 puntos y la mitad de los votos.

Allí la derecha ha arrollado con una María Guardiola, del PP, que ha ganado sin mayoría absoluta, y con un Vox que se dispara.

