La segunda mayor obra pública de Chivite, también bajo la lupa: se la llevó la empresa que hizo el túnel de Belate con Servinabar

La adjudicación se decidió por apenas cuatro décimas y, tras la concesión, el coste aumentó en 500.000 euros más, lo que ha despertado peticiones de información y transparencia sobre el proceso.

El proyecto de la UPNA pasó de una previsión inicial de 6,68 millones a superar los 30 millones en pocos años, generando críticas de la oposición por la falta de explicaciones sobre el aumento.

La empresa adjudicataria también participa en la obra del túnel de Belate junto a Acciona y Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, según la UCO.

La construcción del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la UPNA, valorada en más de 30 millones de euros, fue adjudicada a una UTE liderada por Excavaciones Osés.

La construcción del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) se suma a la lista de grandes obras públicas bajo la lupa tras el precedente de Belate.

El macroproyecto, adjudicado en febrero de 2023 por más de 30 millones de euros, está destinado a albergar los estudios de Medicina, Enfermería y Psicología. La adjudicación la ganó una UTE liderada por Excavaciones Osés.

Es la misma constructora que trabaja en los túneles de Belate junto a Acciona y Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y de Santos Cerdán, según la UCO.

Se trata de la segunda mayor obra pública impulsada durante el gobierno de la socialista María Chivite. La otra es precisamente Belate.

El proyecto de la UPNA llamó la atención desde el principio por el aumento del presupuesto en pocos años. En 2018, un informe de la propia universidad estimó la obra en 6,68 millones, más tres millones en equipamiento.

Solo tres años después, la previsión se disparó hasta los 30 millones. En enero de 2022, la UPNA licitó la obra, pero el concurso quedó desierto.

La universidad lo atribuyó al impacto de la pandemia y a la espiral inflacionista derivada de la guerra de Ucrania.

Siete meses más tarde, en agosto de 2022, la UPNA volvió a intentarlo, esta vez con un presupuesto de hasta 33 millones. Es decir, tres millones de euros más.

Ya entonces la oposición —Navarra Suma, una coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos— criticó ese incremento y se preguntó cómo la inversión se estaba multiplicando por cinco sin dar explicaciones.

En esta segunda convocatoria sí concurrieron siete grandes constructoras del sector. Entre ellas figuraban Acciona, Ferrovial, FCC y Dragados.

Finalmente, el rector de la UPNA adjudicó las obras a la UTE formada por Excavaciones Fermín Osés y Construcciones Mariezcurrena por un importe de 30,3 millones de euros, IVA incluido.

Cuatro décimas

La adjudicación se decidió, además, por una diferencia mínima. La UTE ganadora obtuvo 84,04 puntos frente a los 84 de Dragados.

La ventaja de apenas cuatro décimas se decidió en el apartado económico. Dragados obtuvo mejor valoración técnica, pero Osés se impuso en la valoración cuantitativa, que tiene en cuenta la oferta que presenta cada empresa.

La de Osés fue de 30,2 millones. De hecho, esa oferta es inferior al presupuesto del primer concurso.

Después de la adjudicación, el coste de la obra volvió a crecer. En julio de 2025, el proyecto incorporó un modificado de 500.000 euros más.

Como la obra se adjudicó por una diferencia de apenas cuatro décimas, el aumento posterior es fundamental. ¿Por qué? Podría haber afectado a los números que decidieron el concurso.

En cualquier caso, es una incógnita que no puede resolverse con la información pública disponible.

En el portal de contratación del Gobierno de Navarra solo figura publicada la resolución de adjudicación, tal y como ha podido comprobar este periódico.

Es decir, no constan las actas de la mesa de contratación ni el detalle completo de las ofertas que se presentaron. Solo se conoce la puntuación final y la oferta de la UTE ganadora.

Esta cuestión ha llevado a Vox a solicitar formalmente toda la documentación del expediente. El partido de Santiago Abascal, según ha podido saber este periódico, registró este lunes una petición de información en el Parlamento de Navarra.

El precedente de Belate

En términos de inversión pública, solo Belate supera a la obra de la UPNA. El túnel de Belate es el mayor proyecto licitado en Navarra en la última década.

El contrato para la duplicación de la infraestructura asciende a 76 millones de euros y fue adjudicado a una UTE en la que participaban Acciona y Servinabar.

El proceso de adjudicación estuvo envuelto en polémica desde el inicio. Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron votos particulares en contra.

Alegaron que el procedimiento estaba "viciado" y denunciaron ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que existía el rumor de que la obra "se la llevaría Acciona".

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra consideró después la adjudicación "nula de pleno derecho".

El de Belate se considera el mayor proyecto de obra pública licitado en Navarra en la última década. El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige Óscar Chivite.

Cabe recordar que Servinabar fue excluida de la UTE en junio tras conocerse su vinculación con Santos Cerdán.