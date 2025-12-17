Un joven denuncia al gestor de redes de Vox por "agresión sexual" cuando era menor: "Me tocó. Me dijo: 'Carne o pescado'"

Vox vincula la denuncia al conflicto interno con su antigua organización juvenil Revuelta, según fuentes del partido.

Javier Esteban ha negado públicamente las acusaciones y, para no dañar a Vox, ha anunciado que deja su cargo y pide la baja del partido.

La denuncia incluye capturas de chats de WhatsApp, en los que Esteban hace preguntas de índole sexual, como "Carne o pescado", y se relatan tocamientos no consentidos.

Un joven de 18 años ha denunciado a Javier Esteban, gestor de redes de Vox, por presunta agresión sexual ocurrida en 2023, cuando el denunciante era menor.

Un joven de 18 años ha denunciado a Javier Esteban, actual gestor de las redes sociales de Vox, por, supuestamente, haberle agredido sexualmente en 2023, cuando el primero aún era menor de edad.

Así figura en una denuncia, presentada el pasado 15 de diciembre en una comisaría de Policía Nacional y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El denunciante relata lo siguiente acerca de Esteban: "Me acompañó [a casa], acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento".

Además, aporta junto a su relato varios folios con las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.

En uno de estos chats, el denunciado le pregunta: "Chicos o chicas". Posteriormente, cuando el receptor le indica que no entiende la pregunta, insiste: "Carne o pescado", en alusión a sus preferencias sexuales.

Además, la denuncia incluye un pantallazo que muestra que el perfil oficial del partido en Instagram (@voxespana) daba like a los stories (publicaciones que sólo permanecen en una cuenta durante 24 horas) colgados por el denunciante.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Esteban para recabar su versión de los hechos. Finalmente, el gestor de las redes de Vox, nacido en 1998, a través de su Twitter, ha negado haber cometido agresión sexual alguna. "En mi vida. Demostraré mi inocencia", ha escrito.

No obstante, "para no dañar a Vox", anuncia que pedirá su baja como militante y que dejará su cargo como community manager del partido.

Fuentes de Vox, en línea con lo expresado por Esteban en su comunicado, enmarcan esta denuncia en la guerra abierta que la formación mantiene actualmente con la que fuese su organización juvenil de forma oficiosa, Revuelta.

Esteban, en su difundido, recalca que los hechos denunciados corresponden a 2023 y la denuncia contra él se presentó el pasado 15 de diciembre, dos años después.

