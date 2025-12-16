El nuevo abono transporte de Sánchez es 10 euros más caro que la tarifa joven de Ayuso, que llega a Toledo y Guadalajara

Madrid critica la falta de diálogo previo y advierte que la medida podría encarecer el transporte para los jóvenes de la región, además de cuestionar su viabilidad técnica y financiera.

El nuevo abono solo cubrirá en una primera fase Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales, con el objetivo de ampliarlo a otros servicios como el Metro de Madrid y autobuses urbanos.

La Comunidad de Madrid rechaza la medida, alegando que es una "improvisación" que invade competencias autonómicas y resulta más cara que la tarifa joven madrileña, que permite viajar a Toledo y Guadalajara por 20 euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo abono único de transporte de tarifa plana mensual de 60 euros (30 euros para menores de 26 años) válido para viajar por todo el país.

Rechazo total de la Comunidad de Madrid al nuevo "abono único de transportes" que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en su balance anual.

Fuentes de la Consejería de Transportes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han calificado la medida de "improvisación" porque, a su juicio, invade competencias autonómicas y, encima, es más caro que alguna de sus tarifas que también son interregionales.

El nuevo abono, según explicó Sánchez, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y será un título de transporte de tarifa plana mensual que permitirá viajar por todo el país por 60 euros, y por 30 euros en el caso de los jóvenes menores de 26 años.

La medida entrará en vigor en la segunda quincena de enero y se enmarca en la prórroga de las ayudas al transporte público.

Desde Madrid, además de denunciar el "cero diálogo con ellos" y preguntarse quién va a pagar lo que cuesta esta subvención, avisan de que es un precio más elevado que el del abono que sirve para viajar en autobús y Cercanías a las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca.

En una primera fase, el abono solo incluirá los servicios de Cercanías, Media Distancia y los autobuses dependientes del Estado.

El objetivo del Ejecutivo es que el billete único se amplíe de forma progresiva a otros servicios, como el Metro de Madrid o los autobuses urbanos, cuya gestión depende de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En ese sentido, Sánchez hizo un llamamiento a las autonomías y entes locales para que se adhieran a la iniciativa.

Sin embargo, desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid han mostrado su rechazo frontal a la propuesta.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, fuentes del departamento autonómico denuncian que el Gobierno central "vuelve a demostrar su constante improvisación en asuntos esenciales como el transporte público" y sostienen que el llamado billete único "lejos de mejorar el sistema, invade competencias autonómicas y carece de planificación técnica y financiera".

La Comunidad reprocha al Ejecutivo que haya anunciado la medida sin una negociación previa con las administraciones que gestionan el transporte.

"No se ha producido ni siquiera el paso más básico: sentarse con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ni con la Comunidad de Madrid para analizar la viabilidad de la propuesta", señalan estas fuentes, que advierten de que el nuevo abono podría suponer incluso una subida de precios en la región.

Uno de los principales argumentos del Gobierno de Ayuso es la comparación con la actual tarifa joven en Madrid.

En la región, recuerdan, los jóvenes pueden viajar por toda la Comunidad e incluso llegar a Castilla-La Mancha por 20 euros al mes gracias a la tarifa plana acordada por el Consorcio Regional de Transportes. Frente a ello, el abono anunciado por Sánchez fija el precio juvenil en 30 euros mensuales, es decir, 10 euros más.

Hay que recordar que, en la actualidad, las zonas tarifarias aprobadas por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid llegan hasta la llamada zona E2 que abarca las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara. A todas ellas, llega o bien una línea de autobús o el Cercanías.

Zonas tarifarias del sistema de transporte público madrileño. Comunidad de Madrid

Es cierto que el abono del Gobierno va más allá y ofrece, por ejemplo, a un joven de Guadalajara que va diariamente a estudiar a Madrid, la posibilidad de llegar con su abono también hasta Soria o Valladolid en un tren regional.

Pero, en todo caso, ese uso se prevé más esporádico y, por tanto, más perjudicial para el bolsillo del estudiante si debe pagar 30 euros en lugar de 20 euros mes a mes.

"Sánchez vende como medida estrella un abono que es un 50% más caro de lo que ya disfrutan nuestros jóvenes", subrayan desde la Consejería, que insisten en que Madrid "no necesita que el Estado venga a subir el precio del transporte", sino que invierta en Cercanías, una infraestructura que es de competencia estatal y que, según recuerdan, "falla a diario".

El Ejecutivo autonómico también cuestiona la viabilidad técnica del proyecto.

A su juicio, el Gobierno habla de billete único "sin explicar cómo se van a integrar los distintos sistemas autonómicos y locales, qué requisitos tecnológicos se exigirán ni quién asumirá los costes de adaptación". "Se vende la piel del oso antes de cazarlo y se traslada el problema a las comunidades autónomas", añaden.

El anuncio afecta también al Ayuntamiento de Madrid, ya que el plan del Gobierno contempla la posible inclusión de los autobuses municipales en el futuro abono único. Sin embargo, el Consistorio madrileño no ha respondido a las preguntas de este diario sobre su posición ante la medida ni sobre una eventual adhesión al nuevo sistema planteado por el Ejecutivo central.