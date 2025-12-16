Más Madrid contra la petición de Yolanda Díaz de cambiar ya el Consejo de Ministros: "El Gobierno debe continuar"

Las diferencias estratégicas dentro de Sumar, especialmente en temas como la financiación autonómica y la continuidad del Gobierno, reflejan la falta de unidad entre sus socios.

Bergerot propone intervenir el mercado de la vivienda y prorrogar por tres años los contratos de alquiler que venzan, señalando la emergencia habitacional como un problema nacional.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, subraya la importancia de la estabilidad del Ejecutivo y pide que el Gobierno demuestre su utilidad para la ciudadanía.

Más Madrid se desmarca de Sumar y rechaza la petición de Yolanda Díaz de reestructurar el Consejo de Ministros, apoyando la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Más Madrid se desmarca de la posición de Sumar, coalición de partidos a la que pertenece, sobre la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reestructure el Consejo de Ministros "de arriba abajo".

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha mostrado su respaldo a la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, desmarcándose, así, de lo expresado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

"El Gobierno debe continuar", ha afirmado la portavoz de Más Madrid y mano derecha de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando este medio le ha preguntado por las declaraciones de Díaz, que también fueron rechazadas por la parte socialista del Ejecutivo.

Bergerot ha subrayado que la estabilidad del Ejecutivo no puede ponerse en cuestión, aunque ha reclamado que el Gobierno sea capaz de demostrar "a los españoles de a pie que merece la pena que este Gobierno continúe".

Sus declaraciones evidencian, una vez más, las diferencias estratégicas dentro de Sumar, una plataforma que agrupa a distintas formaciones, pero que no mantiene una posición monolítica en los principales debates políticos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la dirigente de Más Madrid ha señalado que el Gobierno debe ser capaz de trasladar a los hogares españoles "las excelentes cifras macroeconómicas", de forma que se traduzcan en mejoras tangibles en la vida cotidiana.

En ese sentido, ha puesto el foco en la vivienda, uno de los asuntos que considera más urgentes, y ha apostado por "intervenir el mercado de la vivienda" y por declarar una prórroga de tres años para los contratos de alquiler que venzan.

La discrepancia expresada este lunes no es un hecho aislado. Las tensiones internas dentro de Sumar y, en particular, entre los socios del Gobierno de coalición, son el día a día a nivel nacional.

Una de las mayores desavenencias se mostró en junio de 2024 con el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Entonces, fuentes de las direcciones del PSOE y de Sumar reconocían en privado que el asunto se había convertido en un problema, puesto que los partidos que conforman Sumar no se ponían de acuerdo en materias básicas.

En ese momento, ERC hacía presión con la exigencia de un sistema de financiación similar al concierto vasco y navarro, con capacidad para recaudar el 100% de los impuestos.

El PSOE, ya abierto a la financiación "especial" para los catalanes, estaba de acuerdo; pero su posición no fue compartida por todos los socios de Sumar. Por ejemplo, En Comú Podem se mostró alineado con esa vía, pero ni Compromís ni la Chunta Aragonesista ni, con matices, Más Madrid aceptaron un cambio que implicara un trato preferencial para Cataluña.

Las fricciones volvieron a quedar en evidencia en septiembre de 2025, cuando Sumar desautorizó públicamente a uno de sus diputados.

El representante de la Chunta Aragonesista reclamó entonces elecciones anticipadas si el Gobierno no lograba sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2026, una posición que no recibió el respaldo del resto del grupo parlamentario.

La dirección de Sumar remarcó en ese momento que el Ejecutivo podía (y "puede", apuntan ahora) gobernar con los presupuestos prorrogados, marcando distancia con esa demanda. En este momento. Más Madrid sí se puso del lado de Yolanda Díaz y rechazó dar importancia a las declaraciones de la Chunta.

En este contexto, Bergerot ha insistido en que el Gobierno progresista debe demostrar que su continuidad "vale la pena y que mejora su día a día", especialmente ante problemas que ha calificado de "tan angustiosos" como la emergencia habitacional, que, según ha advertido, no se limita a la Comunidad de Madrid, sino que afecta a toda España.