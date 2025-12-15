El pleno de la Eurocámara debatirá el miércoles los casos de acoso sexual en el PSOE a petición del PP

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, denunció que las víctimas en el PSOE fueron destituidas, silenciadas o forzadas a no denunciar sus casos de acoso.

El Me too del PSOE llega a Estrasburgo. El pleno de la Eurocámara abordará este miércoles por la tarde los casos de acoso sexual que afectan a los socialistas españoles y las respuestas institucionales que se les ha dado.

El debate, que irá precedido por una declaración de la Comisión Europea sobre este tema, ha sido solicitado por el Partido Popular y ha recibido el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo.

En concreto, la discusión parlamentaria lleva por título "Declaración de la Comisión sobre la prevención del acoso sexual en las instituciones públicas: recientes revelaciones y dimisiones en España y las respuestas institucionales adoptadas".

Como era de esperar, el PSOE ha votado… pic.twitter.com/VlxhDakt64 — Partido Popular Europeo (@ppeuropeoo) December 15, 2025

Los socialistas europeos han planteado un título alternativo que se centraba en el acoso sexual en las instituciones públicas, con el objetivo de eliminar cualquier referencia a España.

Sin embargo, la propuesta del PP de introducir en el orden del día de la Eurocámara el caso español ha sido aprobada por una amplia mayoría 323 votos a favor, 112 en contra y 12 abstenciones.

"En estos últimos días hemos conocido una cascada de casos de acoso a mujeres por parte de políticos del Partido Socialista que tienen cargos públicos. Estamos ante el Me Too de los socialistas españoles", ha denunciado la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, en su intervención para solicitar el debate.

"Cada caso es más asqueroso y repugnante que el anterior. El socialismo se ha pasado años repartiendo carnés de feminismo y ahora está protagonizando un goteo interminable de acoso desde el poder, incluso desde la sede de Presidencia del Gobierno", afirma Montserrat.

"Y lo más grave: lo sabían y no hicieron nada. Las víctimas que lo comunicaron internamente fueron destituidas, ignoradas, silenciadas y forzadas a no denunciar", ha insistido la eurodiputada del PP, que ha reclamado a la Eurocámara posicionarse del lado de las víctimas y no "del lado de los verdugos y de los cómplices".

El debate se celebrará el próximo miércoles a partir de las 15:30 horas. Aunque no se espera la adopción de ninguna resolución, que los casos de acoso sexual del PSOE lleguen a Estrasburgo añade un nuevo factor de desgaste a la imagen de Sánchez en la UE.