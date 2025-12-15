Sánchez encuadra los casos de corrupción en "campañas de acoso personal, mentira y fango"

Sánchez sostiene que la corrupción sistémica terminó en 2018 con la caída del último Gobierno del Partido Popular.

El presidente defiende la contundencia y transparencia del PSOE frente a la corrupción y casos de acoso sexual, y rechaza aceptar lecciones de la derecha y ultraderecha en estas materias.

Durante un balance político en La Moncloa, Sánchez afirma estar determinado para afrontar la segunda mitad de la legislatura pese a la complejidad internacional y la oposición "estéril y destructiva".

Pedro Sánchez asume su responsabilidad al frente del Gobierno y denuncia campañas de acoso personal, mentiras y fango en torno a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Pedro Sánchez ha asegurado que asume su “responsabilidad” al frente del Ejecutivo y que "no la va a eludir", aunque para seguir gobernando tenga que "aguantar campañas de acoso personal, mentiras y fango", en referencia a los casos de corrupción que rodean al PSOE.

El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en La Moncloa en un acto de balance del curso político.

Sánchez ha dicho sentirse "cargado de determinación, convicción y energía" para afrontar la segunda mitad de la legislatura, en un "contexto que no es fácil", ha admitido.

Por dos razones: por el "escenario internacional complejo" actual y por la "oposición estéril, destructiva y la más ultra de los últimos tiempos".

Sánchez, que se ha mostrado dispuesto a buscar apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras", ha reivindicado la "contundencia" y la "transparencia" con la que ha actuado su partido, tanto en materia de corrupción como en los presuntos casos de acoso sexual en el seno del PSOE.

En ese sentido, ha dicho que no va a aceptar "lecciones de la derecha ni de la ultraderecha", que cuestionan la violencia de género y recurren las principales leyes feministas ante el Constitucional.

"Cero lecciones" también ante los casos de corrupción, ha subrayado Sánchez, quien ha señalado que la "corrupción sistémica" terminó en 2018 con la caída del último Gobierno del PP.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.