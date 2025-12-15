Sánchez acabará 2025 sin haber pisado un pleno del Senado pese a la reforma del PP que le obliga a acudir una vez al mes

El PP considera la ausencia de Sánchez en el Senado como una "anomalía democrática" y ha denunciado el incumplimiento mediante una carta formal.

En la pasada legislatura, cuando Alberto Núñez Feijóo era senador, sí acudía a casi todas las sesiones.

Las sesiones de control en las Cortes no solo sirven para que el Gobierno rinda cuentas y responda al resto de partidos.

También son útiles para estar al tanto de cuáles son los intereses y las preocupaciones de las distintas formaciones políticas, que a fin de cuentas representan a la ciudadanía que las ha elegido.

El elemento que ha provocado el cambio de actitud de Sánchez hacia la Cámara Alta es que, desde las elecciones de 2023, hay mayoría absoluta del PP.

Los populares, además, cambiaron el Reglamento para que hubiera más sesiones de control que antes, cuando se celebraban una vez al mes. Ahora son cada dos semanas.

Y también lo modificaron para que el jefe del Ejecutivo respondiera a las preguntas en el Pleno al menos una vez al mes.

Pese a ello, Sánchez sigue sin someterse a ese control.

Hace justo un mes, y tal y como informó este periódico, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, envió una carta a Sánchez denunciando ese incumplimiento.

Para los populares, su ausencia en la cámara supone "una anomalía democrática".

Según el artículo 164 del Reglamento, "el presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones".

El texto legal, según recuerda el PP, "tiene rango de ley" y "no deja lugar a interpretaciones".

Pese a ello, el presidente sigue esquivando su obligación de someterse al control.

Sí acudió, en cambio, a la comisión de investigación del caso Koldo el pasado 30 de octubre.

Pero se trataba de una comparecencia obligatoria.

La Constitución, en su artículo 76.2, y la Ley Orgánica 5/1984 establecen que cualquier ciudadano está obligado a presentarse cuando es requerido por una comisión de investigación del Congreso o del Senado.

Es decir, esa comparecencia no era un pleno ni una sesión de control, sino un trámite que el presidente no podía evitar.

Más controles

Además de introducir la obligación mensual, el PP impulsó una reforma más amplia del Reglamento.

Según publicó este diario, el Senado reformó más de 100 artículos para "fortalecer la institución" frente a lo que considera "un abuso del Ejecutivo".

¿Y qué consecuencias tiene? Con esos cambios, un miembro del Ejecutivo "deberá comparecer obligatoriamente ante la Comisión Constitucional al inicio de cada período de sesiones para rendir cuentas del cumplimiento de las mociones aprobadas" en el semestre anterior.

Está por ver si se cumplirá.

Es, según fuentes del Grupo Popular, el mecanismo más efectivo para convertir el Senado en "una verdadera Cámara de control democrático".