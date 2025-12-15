La responsable de los rescates de la Sepi pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos

La trama es investigada por la Audiencia Nacional por organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias, buscando beneficios mediante comisiones en expedientes públicos.

Los contactos con las empresas se realizaban mediante el correo y WhatsApp personales de Garrido, quien no ocultaba su pertenencia a la Sepi para ganar contratos.

Utilizaban la sociedad Allies & Altera para labores de consultoría y cobro de comisiones, compaginando estas actividades con sus cargos en la Sepi hasta diciembre de 2024.

María Jesús Garrido Solís, responsable de rescates de la Sepi, pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos a empresas.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Garrido y Fernández utilizaban la sociedad Allies & Altera para hacer "labores de consultoría" en "la búsqueda de financiación" pública y privada.

A cambio, pedían unos honorarios de "7.000 euros mensuales más IVA" y una "prima de éxito" de un 2% del importe del dinero obtenido para cada proyecto en el que trabajaban.

Garrido ocupaba entonces el cargo de subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial de la Sepi, además de ser subdirectora de Participadas y consejera dominical en empresas como Correos, Mercasa, Cetarsa, Ebro Foods o Mayasa.

En su LinkedIn reconoce haber "liderado la ejecución del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y de haber "gestionado operaciones de apoyo a compañías como Hesperia, Volotea, Abengoa, Soho Hoteles o Vincci".

La socia de Vicente Fernández compaginó su labor en la Sepi con el cobro de comisiones a través de la empresa Allies & Altera hasta diciembre de 2024, fecha en la que se desvinculó de la empresa pública.

Según su currículum público, desde junio de 2024 ejerce de "directiva y consultora estratégica", aunque obvia citar el nombre de la compañía.

El expresidente de Sepi y Garrido aseguraban a sus clientes que recibirían ayuda o inversión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria y Turismo.

La gestión de este fondo es delegada a la empresa pública Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente de la Sepi.

Los contactos de María Jesús Garrido con las compañías se realizaban a través de su email y WhatsApp personales, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Garrido no ocultaba a sus clientes su pertenencia a la Sepi, que le servía como garantía para conseguir nuevos contratos junto a Vicente Fernández.

Pese a ello, utilizaba un correo electrónico de Gmail para que no quedara rastro digital de las operaciones que realizaba al margen de su puesto de alta dirección en la empresa pública.

Este periódico se ha puesto en contacto con María Jesús Garrido que ha afirmado no tener "vinculación societaria con Allies & Altera", aunque ha rechazado contestar si había colaborado o trabajado para ella.

Sin embargo, varios de sus clientes aseguran a EL ESPAÑOL que se reunieron con Garrido y que mostraron su preocupación por la posible incompatibilidad de ésta por trabajar en la Sepi y solicitar comisiones a través de una consultora.

El gestor de los Hidalgo

Es por ello que la propia María Jesús Garrido Solís propuso que firmara los contratos en su lugar José Joaquín Martínez Mariscal, también socio de Vicente Fernández y gestor del patrimonio de la familia Hidalgo en República Dominicana.

Martínez Mariscal fue fichado por Globalia en 2023 para el área de proyectos inmobiliarios del holding, según medios especializados en el sector turístico.

Hay que recordar que Air Europa recibió el mayor rescate de la Sepi en 2020, por valor de 475 millones de euros, y que los Hidalgo contrataron a Víctor de Aldama para agilizar la concesión.

Otro rescate, investigado ya por el presunto cobro de comisiones de Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire Díez, es el de Tubos Reunidos por un valor de 112 millones de euros.

Comisiones en 2023

La documentación en poder de este periódico demuestra que Garrido y Fernández ya colaboraban juntos a principios de 2023.

En aquel momento canalizaban el cobro de comisiones a través de la empresa Mediaciones Martínez SL, sociedad investigada por la Guardia Civil.

Mediaciones Martínez SL es, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la empresa clave en la trama del expresidente de la Sepi, Leire Díez -fontanera del PSOE- y Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán-.

Actualmente, esta compañía tiene el nombre de Promociones Ku-ma, domiciliada en la calle Serrano, 76 de Madrid.

Esta dirección es también la sede de una empresa de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y del despacho de abogados GVJ & Associates, que gestiona sociedades también en Suiza.

Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire Díez fueron puestos en libertad este sábado por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.

Sólo el expresidente de Sepi declaró ante el magistrado, aunque negó cualquier hecho ilícito.

La pieza sigue secreta en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. Fernández, Antxon y Leire están investigados por los delitos de organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.

El juez sostiene que esta trama buscaba "el máximo beneficio con el cobro de comisiones" por "influir" en expedientes públicos.