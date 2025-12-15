Gobernar sin el Parlamento: los ministros no sólo huyen de las sesiones de control, incumplen el 40% de las comparecencias

El presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo han manifestado su disposición a gobernar "con o sin el concurso del Legislativo", apostando por una estrategia de mínima rendición de cuentas parlamentarias.

Las inasistencias afectan a temas relevantes como la crisis migratoria, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, acuerdos con Marruecos, gestión de fondos europeos y escándalos recientes.

Fernando Grande-Marlaska lidera el número de comparecencias desatendidas, seguido por Óscar Puente, José Manuel Albares y Félix Bolaños, con varios ministros acumulando entre dos y cuatro faltas.

El Gobierno ha incumplido el 40% de las comparecencias requeridas por el Congreso, con más de 150 ausencias de ministros en sesiones de control en lo que va de Legislatura.

Este miércoles, de repente, hubo que cambiar los números de este reportaje. José Manuel Albares acumulaba tres comparecencias de golpe, y abandonaba el primer puesto entre los miembros del Gobierno huidizos a la dación de cuentas en el Congreso.

El titular de Exteriores juntó en su agenda dos peticiones incómodas de Bildu, ERC y el Grupo Mixto, con una, más fácil, a petición propia. Y pasó de seis a tres incumplimientos, según los datos oficiales del Congreso.

Los socios le exigían explicaciones sobre la "entrega" del Sáhara Occidental a Marruecos y por la construcción, con fondos de cooperación de su Ministerio, de "centros de detención de inmigrantes externalizados en Mauritania".

"Con o sin el Legislativo"

Él se autocitó para informar de su "defensa de la paz, el derecho internacional y el multilateralismo".

El Gobierno incumple sistemáticamente sus obligaciones de control parlamentario. Los ministros han comparecido en apenas 39 de las 63 convocatorias aprobadas por el Congreso, dejando sin atender 24 de ellas. La cifra arroja un incumplimiento total del 40% de las comparecencias que el Parlamento ha requerido.

Siete ministros se ausentaron este miércoles de la última sesión de control del año, la que debería haber permitido interrogarles sobre los escándalos acumulados, el caso Paco Salazar o la subida del 10% en el tramo fijo de la factura de la luz.

Tampoco se respondió por el desmantelamiento de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga sus casos de corrupción ni por la negativa del Ejecutivo a cumplir la ley sobre indemnizaciones a pasajeros de AVE o la renuncia a 70.000 millones de fondos europeos Next Generation.

Así, suman ya más de 150 las ausencias de ministros en las sesiones de control, en lo que va de Legislatura.

Este jueves, tampoco acudía Pedro Sánchez al Congreso, tras la detención de Leire Díez y del expresidente de la Sepi... y el Gobierno permanecerá fuera del alcance del Congreso hasta febrero. Confirma todo esto la estrategia deliberada anunciada por el presidente hace 15 meses: su disposición a gobernar "con o sin el concurso del Legislativo".

Ahora, pasado el ecuador de la Legislatura, las cifras de incumplimiento de comparecencias revelan que no se trata de casos puntuales, sino de una pauta coordinada para minimizar la rendición de cuentas.

El podio

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ocupa ahora el primer lugar con cuatro comparecencias desatendidas, todas a petición del Partido Popular.

La más antigua data del 2 de enero de 2024, cuando los populares solicitaron explicaciones sobre la crisis migratoria que cerró 2023 como año récord de llegadas irregulares. La del 23 de enero de ese año exigía que explicara los acuerdos con Bildu para excarcelación y beneficios penitenciarios a presos de ETA.

El 7 de octubre de 2024, el PP registró otra comparecencia aprobada para que Marlaska explicara las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana. El ministro no acudió. Finalmente, el 21 de julio de este año, los populares pidieron su comparecencia para interrogarle sobre las "injerencias en la Guardia Civil" e intentos de control de la UCO.

Óscar Puente, ministro de Transportes, comparte el segundo lugar del podio con Albares y Félix Bolaños, con tres comparecencias incumplidas.

El 6 de agosto de 2024, el PP solicitó su comparecencia por "el caos ferroviario del verano", tras incidencias que causaron retrasos masivos y convoyes varados con familias abandonadas.

Un día después del apagón del 28 de abril, los populares por su lado, y ERC y el Grupo Mixto por el suyo, exigieron que compareciera para explicar las medidas de su departamento para "atender a los viajeros" durante la crisis.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también acumula tres faltas, todas a reclamo del PP. La primera, el 23 de enero de 2024, requería explicaciones sobre el acuerdo con Junts para reformar el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y blindar la aplicabilidad de la Ley de Amnistía.

La segunda, el 13 de enero de este año, pedía que justificara el apoyo del Gobierno al fiscal general del Estado, ya investigado por el Supremo por revelación de secretos, delito por el que fue condenado.

La tercera se registró el 1 de agosto de este año, tras el demoledor informe del GRECO del Consejo de Europa que cargaba contra el Gobierno por falta de "resultados tangibles" en medidas anticorrupción.

A pesar de lo del miércoles, Albares sigue acumulando también tres incomparecencias. Una de ellas, incluso, a petición propia para dar cuenta de la política exterior española "en el contexto actual", en febrero de 2025.

Las otras dos proceden del PP. Una requería explicaciones sobre "el golpe de Estado perpetrado en Venezuela" por Nicolás Maduro, registrada el 17 de enero. La otra, de dos semanas antes, reclamaba información sobre los acuerdos con Marruecos para la nunca cumplida reapertura de la aduana fronteriza de Melilla.

Dos incomparecencias

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha dejado sin atender dos comparecencias. El 19 de mayo de este año incumplió una para explicar sus nombramientos en la Sepi y en Redeia. El 22 de agosto esquivó otra en la que se le exigía dar cuenta de las condiciones para la "mal llamada quita de deuda" a las Comunidades Autónomas.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, también acumula dos incumplimientos. Fue requerida el 19 de junio para dar explicaciones "sobre el apagón". El 22 de agosto dejó de atender una segunda comparecencia para dar cuenta de las actuaciones de su Ministerio en "apoyo a las CCAA" durante los incendios de verano.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha incumplido dos comparecencias a petición propia. Una correspondía a los fallos en las pulseras antimaltrato. La otra, para explicar la reforma constitucional propuesta para blindar "el derecho al aborto". Ambas se registraron el pasado octubre.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dejado dos peticiones sin respuesta. Desoyó una solicitud del PP el 9 de noviembre de 2024 para explicar la actuación de la UME en la atención a afectados por la dana.

También incumplió otra del 22 de agosto en la que reclamaban que diera cuenta del "apoyo" del Ejército a las Comunidades Autónomas en los incendios.

Tres ministros más

Con una sola comparecencia incumplida cada una figuran tres ministros. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, nunca compareció a petición del PP para explicar la crisis y corrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en enero de 2025.

Óscar López, de Transformación Digital, tampoco acudió para explicar la crisis del acuerdo de renovación de seguros médicos de MUFACE, requerido por los populares una semana después.

Y Ángel Víctor Torres, de Política Territorial, evitó cumplir con el requerimiento del PP del 4 de noviembre para que explicara "su relación con Koldo García y la trama" presuntamente corrupta del Gobierno.