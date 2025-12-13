-
España mantiene los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026: "Hemos conseguido un buen resultado"
La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite a la flota española en el Mediterráneo mantener en 2026 los días de faena del presente año. "Hemos conseguido un buen resultado: 143 días de pesca para la flota sin medidas adicionales de selectividad", ha señalado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
La conversación ha sido "más difícil" que en años anteriores debido a la base de negociación tan restrictiva que planteaba el Ejecutivo europeo. "Es un éxito evidente", ha detallado Planas sobre el acuerdo alcanzado y sobre las medidas puestas en marcha por el sector.
Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 —unos 130 días si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.
Carmen Calvo: "Si algún compañero tiene que remirarse algo que haya hecho, que lo diga pronto"
La presidenta del Consejo de Estado y exministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha manifestado este viernes en Barakaldo que "si hay algún compañero de fila que todavía tenga que remirarse algo que haya hecho, que lo diga pronto", para "limpiar una organización impecable en la lucha por la igualdad". "Hay que limpiar", ha insistido.
Calvo ha realizado estas declaraciones durante la entrega de Premio Lentxu Rubial por parte de la Asociación 13 rosas, celebrado en la sede de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral de la localidad vizcaína de Barakaldo, en el que ha sido premiada con el galardón de ámbito nacional.
La exministra ha expresado, en su intervención, que "lo que más falta le hace al mundo" es que "el pueblo esté activo", y que la democracia sea "memoria, vigilancia y trabajo".
