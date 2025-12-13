La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite a la flota española en el Mediterráneo mantener en 2026 los días de faena del presente año. "Hemos conseguido un buen resultado: 143 días de pesca para la flota sin medidas adicionales de selectividad", ha señalado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

La conversación ha sido "más difícil" que en años anteriores debido a la base de negociación tan restrictiva que planteaba el Ejecutivo europeo. "Es un éxito evidente", ha detallado Planas sobre el acuerdo alcanzado y sobre las medidas puestas en marcha por el sector.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 —unos 130 días si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.