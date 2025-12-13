Urtasun elude el rapapolvo del PSOE a Yolanda Díaz y reclama una "remodelación urgente" del Gobierno por los escándalos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este sábado en Barcelona junto a la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Efe

Sumar no se da por aludido por el rapapolvo del PSOE a Yolanda Díaz y ha vuelto a apremiar al presidente Pedro Sánchez a acometer cambios profundos en el Gobierno, para atajar la sangría de votos por los escándalos de corrupción.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado este sábado una "remodelación urgente" del Gobierno y ha considerado que el "inmovilismo" no puede ser la respuesta ante los casos de corrupción y las acusaciones de acoso sexual en el seno del PSOE.

Durante su intervención ante el Consell Nacional de los Comunes, Urtasun ha advertido que es "prematura y muy osada" la negativa de Moncloa a acometer los cambios que reclamó el viernes la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, había exigido el viernes "cambios profundos en el Gobierno, de arriba a abajo" y una "auditoría inmediata de la SEPI", durante una entrevista en La Sexta.

Fue su reacción a la detención de la fontanera de Ferraz Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar), que este sábado han quedado en libertad con medidas cautelares, tras declarar ante el juez.

La investigación judicial se ha desarrollado, durante las últimas horas, con registros y requerimiento de información en las sedes de la SEPI, Mercasa, Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Sin embargo, fuentes de Moncloa reaccionaron indignadas ante el llamamiento de Yolanda Díaz: "No vamos a caer en la trampa de la derecha de admitir una catarsis que no es cierta", como ha informado EL ESPAÑOL.

El ministro Ernest Urtasun ha asegurado este sábado que no entiende el "inmovilismo" con el que responde el PSOE a este terremoto de corrupción.

Algo que ha atribuido a que los socialistas no están "calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo en las últimas horas en España" y la "indignación" ciudadana, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe.

Además de una "remodelación urgente" del Gobierno, Urtasun ha pedido recuperar "una agenda social", para no defraudar a los votantes del bloque de investidura.

"A finales de año vence el escudo social", ha recordado, "y tenemos que llevar al Consejo de Ministros una actualización. Es imprescindible actualizar las medidas".

Al respecto, ha emplazado al PSOE a que prorrogue "los cientos de miles de contratos de alquiler que vencen" en España, de los que depende que las familias puedan pagar o no su renta.

"Necesitamos explicaciones del presidente, una remodelación en profundidad del Gobierno y recuperar una agenda social que empieza por renovar la prórroga del escudo social", ha sintetizado el portavoz de Sumar.