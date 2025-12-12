El líder del PSOE gallego admite que conocía desde octubre las acusaciones de acoso sexual contra Tomé pero que él lo negó

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, durante la rueda de prensa de este viernes. Europa Press

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este viernes que conoció en el mes de octubre el supuesto caso de acoso del que se acusa al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero él lo negó.

Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, Besteiro ha señalado que conoció el caso por “una tercera persona”, que fue quien le habló de una “posible víctima”, quien, sin embargo, no dio el paso de denunciar hasta esta semana, ha destacado.

Por ello, entiende que sí actuaron con “rapidez y contundencia” desde el momento en que se registró la denuncia en el canal interno del PSOE.

“El partido no miró para otro lado”, ha justificado el líder socialista en su intervención ante la prensa, y ha insistido en que se pidió a Tomé su dimisión de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, justamente el mismo día en el que se conoció la denuncia.

Tras la rueda de prensa de Besteiro, ha presentado su dimisión la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias contra Tomé,

Este mismo jueves se había reunido la Comisión de Igualdade del PSdeG, con Fraga a la cabeza y en la que también participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, para abordar la gestión del caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban más garantías internas frente a conductas machistas.

Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, formalizó en esta jornada su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que anunció que dejaba este puesto ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.

Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

Este viernes,Tomé formalizó este viernes su renuncia al cargo de presidente de la Diputación de Lugo mediante la presentación del correspondiente escrito en el registro de la institución provincial.

La renuncia a la Presidencia deberá ser aceptada por el pleno de la Corporación, que se celebrará el martes 30 de diciembre. No habrá una sesión extraordinaria para acelerar la salida de Tomé como exigía el BNG.