El CIS de Tezanos coloca al PSOE 9 puntos por delante del PP en plena avalancha de casos de corrupción y acoso sexual

Estimación de voto según el barómetro de diciembre del CIS de José Félix Tezanos. Europa Press

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos coloca al PSOE con 9 puntos de ventaja, por delante del PP, en plena avalancha de casos de acoso sexual y corrupción que afectan a los socialistas.

Según el barómetro del CIS de diciembre, si hoy se celebraran las elecciones generales el PSOE obtendría el 31,4% del voto, lo que supone un leve retroceso de 1,2 puntos respecto al mes de noviembre.

En cuanto al PP de Alberto Núñez Feijóo, quedaría segundo con el 22,4% del voto, el mismo resultado que el CIS le daba hace un mes.

Es decir, según Tezanos, si hoy hubiera elecciones, el PP obtendría un resultado sensiblemente inferior al de los comicios del 23-J de 2023, cuando sumó 137 diputados con el 33% del voto.

El CIS coloca a Vox en tercera posición con el 17,6% del voto, lo que supone una caída de 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre.

Tezanos otorga una leve subida de 7 décimas a Sumar: hoy obtendría el 7,8% del voto (frente al 7,1% del mes de noviembre).

Y mientras tanto, Podemos no levanta cabeza: hoy obtendría el 4,1% del voto, una décima más que en noviembre.

Luego se colocarían, por este orden, la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez (2,4%), ERC (2,1%), Bildu (1,5%), PNV (0,9%), BNG (0,8%) y Junts (0,8%).

Tezanos ha incluido al partido independentista y xenófobo Aliança Catalana, a pesar de que su líder, Sílvia Orriols, ha anunciado reiteradamente que no se presentarán a las elecciones generales.

Durante su comparecencia en el Senado, Tezanos sostuvo el sábado que el CIS "siempre da en el clavo" en sus proyecciones electorales.y que su labor es "la más rigurosa" de todas las empresas demoscópicas.

"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", presumió.

Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, las encuestas del CIS que publican Tezanos tienen un sesgo sistemático a favor de los partidos de izquierdas.

De los 62 barómetros que ha publicado desde 2018, el CIS de Tezanos ha hinchado el restado de los partidos de izquierdas 60 veces (es decir, en el 97% de los casos) otorgándoles de media 4,2 puntos más de los que obtiene realmente.

En cambio, a los partidos de derechas les ha quitado 6,8 puntos de intención de voto de media, tal como expuso ante la misma comisión del Senado el director de SocioMétrica, Gonzalo Adán, en diciembre de 2024.

Según este barómetro de diciembre del CIS; el 24% de los españoles prefiere a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Le siguen Alberto Núñez Feijóo (10,6%), Santiago Abascal (9,6%), Gabriel Rufián (5,2%), Yolanda Díaz (4,2%) e Isabel Díaz Ayuso (2,6%), Alvise Pérez (1,6%), Irene Montero (0,7%), Pablo Iglesias (0,4%) Ione Belarra (0,3%) y Emiliano García-Page (0,3%).

De este modo, Tezanos coloca al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por delante de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las preferencias de los españoles.

Mete en la lista de posibles presidentes del Gobierno a tres representantes de Podemos, los tres por detrás de Alvise Pérez. Entre ellos, a Pablo Iglesias, que lleva cuatro años retirado de la política (desde que quedó quinto en las elecciones autonómicas de mayo de 2021 a la Comunidad de Madrid).

Según el CIS de Tezanos, los problemas que más preocupan a los españoles son el acceso a la vivienda (39,9%), la mala marcha de la economía (21,8%), la política (19,1%), la inmigración (16,3%) y la corrupción (16,2%).

Este indicador parece cuestionar las afirmaciones del presidente Pedro Sánchez, quien ha sostenido varias veces que la economía española va "como un cohete".