Tezanos se burla del Senado: "Soy independiente, no recibo indicaciones de Moncloa y el CIS siempre da en el clavo"

José Félix Tezanos ha defendido este martes en el Senado las estimaciones del CIS porque "siempre da en el clavo" en sus proyecciones electorales.

El organismo público que preside Tezanos es la única institución demoscópica que augura una victoria del PSOE frente al resto de encuestadoras privadas, que sitúan al PP como primera fuerza.

Pese a ello, Tezanos ha reivindicado la labor del Centro de Investigaciones Sociológicas como "la más rigurosa" durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

A su juicio, las críticas contra él forman parte de la "estrategia política", porque las objeciones a su trabajo no responden a criterios "científicos".

"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", ha dicho.

Preguntas sobre la Monarquía

Asimismo, Tezanos ha abierto la puerta a que el CIS vuelva a preguntar por la situación de la Monarquía.

Si no se hace en la actualidad, ha explicado, es porque la ciudadanía no lo diagnostica como un problema, pero no existe una "decisión deliberada" para no consultar sobre este tema, ha insistido.

En este contexto, Tezanos ha revelado que la última vez que se preguntó por la monarquía en el CIS fue hace más de diez años, con valoraciones "positivas" hacia el actual jefe del Estado.

El CIS realiza en sus barómetros mensuales una serie de preguntas para visualizar los principales problemas de España en ese momento.

Y "en ese conjunto, hemos visto que la Monarquía no aparece citada como problema".

"Yo creo que si lo hacemos, que se pueda hacer en algún momento, daría un resultado muy parecido a lo que se produjo en el pasado y que se produjo hasta que se hizo encuesta sobre la moralidad. No hay ninguna decisión deliberada sobre esto", ha añadido.

Tezanos también ha avanzado que la nueva página web del CIS incorporará herramientas de inteligencia artificial para mejorar "el sistema de localización de datos".

Según ha explicado, la plataforma permitirá al usuario generar sus propias consultas y "hará los gráficos" de forma automática.

Al ser preguntado por el incremento presupuestario del CIS, Tezanos ha defendido que esto se debe a que a los encuestadores se les ha dado un trabajo fijo, tienen vacaciones pagadas y seguros sociales, algo que antes no tenían.

"La esclavitud es muy barata y el sistema anterior que tenía el CIS, unos encuestadores que no tenían ningún tipo de contratos, tenían problemas a veces de salud, etc, era impropio de un país serio, de un país civilizado y avanzado. Eso es lo que hemos corregido. Y lo hemos corregido y eso supone un incremento presupuestario", ha explicado.